Ντόρα Μπακογιάννη: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας και το «πληρώνουμε» τώρα – Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδερφο ή αδερφό του «Φραπέ»

«Δύσκολο να "κόψει" ο κ. Σαμαράς από τη ΝΔ ψήφους»

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέλυσε τις πολιτικές εξελίξεις, τα εσωτερικά ζητήματα της κυβέρνησης, αλλά και την προσωπική της πορεία μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Μιλώντας στο Mega η κ. Μπακογιάννη επισήμανε: «Ο κόσμος είναι κουρασμένος, βγαίνουμε από μια 10ετή περίοδο τεράστια, αυτή του μνημονίου, περιμένει τα επόμενα 6 χρόνια και όλες τις αλλαγές πάρα πολύ γρήγορα. Θα το ήθελε πολύ πιο αποτελεσματικό και γρήγορο, βέβαια θαύματα δεν γίνονται. Έχουμε φτάσει σε ένα 22% βελτίωση του εισοδήματος – βγάζοντας το θέμα της ακρίβειας – αλλά ο κόσμος θέλει να δει περισσότερα και νομίζω θα τα δει τα περισσότερα. Ήταν σημαντική η απόφαση της κ. Κεραμέως να φέρει στο τραπέζι τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι μια μεγάλη της επιτυχία, πήρε 8 μήνες να συμφωνήσουν οι εταίροι. Βεβαίως, έχουμε κάνει λάθη. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας και το «πληρώνουμε» τώρα. Το πληρώνουμε στην κάλπη και το πληρώνουμε και σε Αθηναίους, δεν είναι μόνο στις αγροτικές περιοχές. Σήμερα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να φέρει ο κ. Χατζηδάκης τα πράγματα σε μία σειρά, να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σχετικά με τις φήμες περί «κουμπαριάς», η βουλευτής τόνισε: «Υπάρχει κουμπαριά. Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδερφο ή αδερφό. Στην Κρήτη αποκαλούμε ο ένας τον άλλο σύντεκνο κτλ. αλλά να φτάνει τώρα ο κ. Ανδρουλάκης να λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κουμπάρος με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι τρέλα και πόσω μάλλον από έναν Κρητικό. Οι Κρητικοί ξέρουν πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα, οι μισοί είναι κουμπάροι των άλλων μισών. Να φέρω τον πατέρα μου κατηγορούμενο; Μακάρι να ζούσε και να τον φέρναμε, δεν θα είχα καμία αντίρρηση».

Σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Μπακογιάννη δήλωσε: «Φαίνεται να θέλει να καλύψει το «κενό» ο κ. Τσίπρας. Αυτό θα φανεί. Όσοι από εμάς που είμαστε στην «πολιτική κουζίνα» ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονταν στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι διάφορες τάσεις, ομπρέλες κτλ. αυτό είναι σαφές ότι δημιούργησε πρόβλημα στον Τσίπρα, άρα δεν έχω αμφιβολία ότι θα κάνει ένα αρχηγικό κόμμα. Και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, θα προσπαθήσει να μπει και στο κέντρο και στο ΠΑΣΟΚ. Τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει» κτλ. δεν ξέρουμε θα δούμε. Ο Τσίπρας έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος, αυτό της διακυβέρνησής του και της πορείας του. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό, ότι ενώ τα έκανε όπως τα έκανε – με το δημοψήφισμα που θεωρώ ότι ήταν ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στη Μεταπολίτευση και έβλεπα την Ελλάδα εκτός ευρώ, Ευρώπης κτλ. -, αν μπορεί να το ξεχάσει. Μας θύμισε αυτή την περίοδο με αυτά που γράφει. Δεν ξέρω αν είναι rebranding. Το «τι έγινε» είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, το «τι θα κάνεις» παίζει ρόλο και δη όταν είναι αξιόπιστο. Δεν βλέπω πιθανό να κερδίζει από τον Κ. Μητσοτάκη ο κ. Τσίπρας. Έχει χάσει από τον κ. Μητσοτάκη όλες τις φορές και άμα είναι θα ξαναχάσει από τον Μητσοτάκη και θα χάσει γιατί ο ένας σε όλη του τη διαδρομή έχει τηρήσει τον λόγο του και ο άλλος διεμήνυε για το «ένα νόμο και ένα άρθρο» και το δημοψήφισμα του «όχι-ναι». Βεβαίως, προέκυψαν υποθέσεις πχ υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελπίζουμε να μην προκύψουν άλλα. Παγκοσμίως το μεγαλύτερο θέμα είναι η ακρίβεια».

Αναφερόμενη στο προσωπικό της βιβλίο που αναμένεται το Πάσχα, τόνισε: «Δεν θα κάνω κανένα κόμμα. Θα είναι ένα βιβλίο που θα παρουσιάζει την περίοδο της Ελλάδος από τη Δικτατορία μέχρι σήμερα, όπως την έζησα εγώ. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς κάθε κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, με άγγιζε στην προσωπική μου ζωή, πχ εξορία, τρομοκρατία και άλλα. Το βιβλίο θα είναι τα δικά μου βιώματα, απόψεις με πολλές αποτυχίες και επιτυχίες».

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τις πιθανές επιπτώσεις στη Νέα Δημοκρατία, η κ. Μπακογιάννη υπογράμμισε: «Δύσκολο να "κόψει" ο κ. Σαμαράς από τη ΝΔ ψήφους. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Τα κόμματα γίνονται για να δώσουν μια προοπτική στον κόσμο. Δεν γίνονται από γινάτι τα κόμματα. Προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν είχε γινάτι στη συνέντευξή του».

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα ενέργειας και ελληνοτουρκικών σχέσεων, τόνισε: «Για τα ενεργειακά, νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, ουσιαστικά μέσα σε μια βδομάδα παρουσιάστηκε μία συνολική πολιτική, η οποία επιτρέπει στην Ελλάδα να μπει στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, και στον ευρωπαϊκό. Αυτό έγινε με μία μακροχρόνια διαδικασία δεν έγινε «χθες». Θα είναι μεγάλη υπόθεση να είναι η Ελλάδα παραγωγός ενέργειας. Η Τουρκία μετά βεβαιότητος, ενοχλείται, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να αντιδράσει διαφορετικά. Η Τουρκία έχει δικά της προβλήματα, και εσωτερικά και γεωπολιτικά γιατί έχει απλώσει πολύ τον «τραχανά». Έχει μεγάλο άγχος για το τι συμβαίνει στη Συρία, έχει επιδεινώσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο πιο ισχυρός παίκτης στην περιοχή και εμποδίζει πολλά στην Τουρκία πχ να στείλει στρατό στη Γάζα. Έχουμε μια εύθραυστη μεταβαλλόμενη κατάσταση στην περιοχή. Η Ελλάδα παρακολουθεί και παρεμβαίνει από μία θέση ειλικρινούς διαμεσολαβητή σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή και χαίρει σεβασμού και αποδοχής από όλους τους «παίκτες». Για το θέμα της Ουκρανίας το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ειρήνη. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ουκρανία».