Ντόρα Μπακογιάννη: Ο καρκίνος είναι μια περίεργη αρρώστια – Μετά τη δολοφονία του Παύλου τα έχω φιλοσοφήσει

«Η πρώτη σκέψη που κάνει κανένας νομίζω είναι: “άμα πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου”;»

Για την περιπέτεια της υγείας της και τον τρόπο που έχει φιλοσοφήσει τη ζωή μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη μίλησε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ήταν καλεσμένη στο «Face 2 Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου.

Η βουλεύτρια Χανίων και πρώην υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε είναι υπό έλεγχο ενώ ερωτηθείσα ποια ήταν η πρώτη της σκέψη όταν ενημερώθηκε για αυτό.

«Κοιτάξτε, η πρώτη σκέψη που κάνει κανένας νομίζω είναι: “άμα πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου”; Έτσι, μία μάνα έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι απαραίτητη για τα παιδιά της πάντοτε. Μπορεί να είναι εκατό χρονών και το παιδί να είναι ογδόντα και η μαμά είναι μαμά. Άρα η πρώτη σκέψη είναι πάντα αυτή. Αλλά κοιτάξτε, εγώ είμαι αρκετά φιλοσοφημένη σε όλα αυτά. Δηλαδή, μετά τη δολοφονία του Παύλου, τα έχω πολύ φιλοσοφήσει και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων ότι μπόρεσα να ζήσω, να δω παιδιά, να δω εγγόνια και τα λοιπά και τα λοιπά.

Και εντάξει, αντιμετωπίζεις τα πράγματα με την απόφαση να το πολεμήσεις και η εμπειρία έχει δείξει ότι επειδή ο καρκίνος είναι μια περίεργη αρρώστια, η ψυχολογία σου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άρα, σε όσους με ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει τις δυσκολίες μιας θεραπείας καρκίνου και έχουν πέσει και τους έχει πάρει κάτω βόλτα, ας πάρουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, διότι πολεμιέται και πολεμιέται επιτυχώς. Και σήμερα στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, έχουμε εξαιρετικές θεραπείες. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που δεν τσιγκουνεύεται το σύστημα υγείας, ακριβά φάρμακα. Μας τα δίνει τα φάρμακα αυτά το ελληνικό σύστημα υγείας. Μάλιστα, τώρα μας τα φέρνουν και στο σπίτι, όπως λέει ο Άδωνις[…]

Έχουν γίνει άλματα στο σύστημα υγείας. Εγώ επειδή πηγαίνω σε δημόσιο νοσοκομείο, μπορώ να σας το βεβαιώσω. Έχουν γίνει άλματα. Είμαστε στο τέλειο; Όχι. Χρειαζόμαστε ακόμα μία πορεία, αλλά από πώς ξεκίνησε και πώς φτάσαμε σήμερα», απάντησε.

Στη συνέχεια, μίλησε για την υγεία της Σίας Κοσιώνη και τον εγγονό της. «Η Σία Κοσιώνη είναι πάρα πολύ καλά. Βελτιώνεται κάθε μέρα» είπε για τη Σία Κοσιώνη ενώ για τον εγγονό της σημείωσε: «Αρρώστησε κι αυτός ο καημένος, πέρασε και αυτός covid, άρα δεν μπορούσε να πλησιάσει τη γιαγιά του. Τώρα είμαστε όλοι καλά, δόξα τω Θεώ!».