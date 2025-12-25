Σπύρος Μπιμπίλας: Απέκτησα πάρα πολλά χρήματα, ώστε να περνάω καλά σήμερα στα 70 μου

0

Για την οικονομική άνεση που έχει, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Μπιμπίλας στην εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα.

Έβγαλες πολλά χρήματα…

Τα μισά τα έχω μοιράσει. Πιο αριστερός, κομμουνιστής, αλλά και Χριστιανός ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει άλλος καλύτερος από μένα. Χωρίς να είμαι κάτι από αυτά. Δυστυχώς με έχουν εκμεταλλευτεί πολλοί και πλέον έχω σταματήσει τα πολλά πολλά.

Απέκτησες χρήματα;

Πάρα πολλά. Όλα δηλωμένα. Και απέκτησα τόσα, ώστε να περνάω καλά σήμερα στα 70 μου χρόνια.

Και αφού σε έχουν κουράσει όλα αυτά, φεύγεις. Τι θα κάνεις μετά;

Είμαι σε αναζήτηση ενός μικρού εξοχικού. Δεν είχα ποτέ κατά νου μου ότι θα αποφάσιζα να ηρεμήσω μέσα σε ένα σπιτάκι, δίπλα στη θάλασσα. Τώρα όμως που κλείνω τα 70, θέλω να απομονωθώ.