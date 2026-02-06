Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών ζήτησε η εισαγγελέας στη δίκη του ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμούς

0

Στο δικαστήριο βρέθηκε και πάλι ο Γιώργος Λάνθιμος – Τι είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος

Την απαλλαγή, λόγω αμφιβολιών, του 43χρονου ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε σε βάρος δύο γυναικών, τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012, εισηγήθηκε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα, όπου βρέθηκε και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την αδελφή μιας από τις καταγγέλλουσες, η οποία είναι γνωστή ηθοποιός με καριέρα στο εξωτερικό, η εισαγγελέας αγόρευσε για περίπου δυόμιση ώρες, ξετυλίγοντας τα στοιχεία, τις σκέψεις και τα συμπεράσματά της.

Οι καταγγέλλουσες, οι οποίες κάθισαν στις πρώτες σειρές του ακροατηρίου, άκουσαν την εισαγγελική λειτουργό να αναφέρεται με λεπτομέρειες στο ιστορικό των καταγγελιών που έγιναν στο πλαίσιο του κινήματος #metoo, σημειώνοντας πως οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν πράξεις που γίνονται «πίσω από κλειστές πόρτες» και διαπιστώνοντας δυσκολίες και αδυναμίες καθώς «απουσιάζουν ευρήματα, ιατροδικαστικές στην περίπτωση που καταγγελθούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα». «Οι καταγγέλλουσες αναφέρουν ότι τις βοήθησε το #metoo. Μια συλλογική προσπάθεια που ενθαρρύνει ανθρώπους να καταγγέλλουν κακοποιητικές πράξεις πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «έλλειψη απτών αποδείξεων, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε άλλους δείκτες, ένας εκ των οποίων είναι και οι συναντήσεις των καταγγελλουσών με τον κατηγορούμενο μετά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων που καταγγέλλουν. Πρόκειται για ένα από τα εργαλεία για τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους».

Η εισαγγελέας, κατά την αγόρευσή της, ξεδίπλωσε μία προς μία τις αναφορές των νεαρών γυναικών που κατήγγειλαν τον κατηγορούμενο, φιλοτέχνησε το προφίλ τους και επικαλέστηκε τις μαρτυρίες των δικών τους ανθρώπων σε μια προσπάθεια να συνθέσει το παζλ της υπόθεσης. Η εισαγγελική λειτουργός αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων, σημειώνοντας πως καταγράφονται στις καταθέσεις τους πολλές υποθέσεις, ενώ διαπίστωσε αντιφάσεις και κενά στις καταγγελίες των δύο γυναικών. Μάλιστα, εστίασε στο γεγονός ότι η πρώτη καταγγέλουσα, αδελφή της γνωστής ηθοποιού που ήταν σήμερα στο δικαστήριο, τροποποιεί τους χρόνους των γεγονότων, ενώ τόνισε ότι δεν αξιοποίησε την ομολογία του κατηγορούμενου που, όπως υποστήριξε, είχε ηχογραφήσει «αλλά χάθηκε». «Γιατί δεν διατήρησαν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που είχαν; Δηλαδή την τηλεφωνική ομολογία, που όπως μας είπαν, είχαν από τον κατηγορούμενο; Τη συνομιλία που παραδέχονταν όπως μας είπαν τα εγκλήματα για τα οποία τον κατήγγειλε; Οι γονείς της καταγγέλλουσας είναι νομικοί», ανέφερε.

Η εισαγγελέας μετέφερε την εικόνα μιας γυναίκας με «εύθραυστο ψυχισμό» και για μια υπόθεση που η οικογένεια «έθαψε κάτω από το χαλί». Η εισαγγελέας έκανε λόγο για «συμπεριφορά που δημιουργεί ερωτηματικά», τονίζοντας πως «οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις σε βάρος του κατηγορούμενου κατηγορίες οι οποίες ουδέποτε κατά τη γνώμη μου στοιχειοθετήθηκαν για να οδηγήσουν το δικαστήριο σε καταδικαστική κρίση».

Αναφερόμενη στη δεύτερη καταγγέλουσα, η εισαγγελέας μίλησε για τη σχέση της με τον κατηγορούμενο για τον οποίο πίστευε πως «είχαν ζήσει κάτι ξεχωριστό». Η εισαγγελέας επικαλέστηκε σειρά ερωτικών και φιλικών μηνυμάτων που έστελνε στον κατηγορούμενο ακόμη και μετά τον καταγγελλόμενο βιασμό, τα οποία η ίδια απέδωσε στο πλαίσιο της χειραγωγούμενης σχέσης τους.

«Ανταλλάσσουν μετά πλήθος μηνυμάτων που καταδεικνύουν ξεκάθαρα ερωτισμό», ανέφερε η εισαγγελέας διαβάζοντας στο ακροατήριο μεγάλο μέρος αυτών των μηνυμάτων, όπου η καταγγέλλουσα αποκαλεί μεταξύ άλλων τον κατηγορούμενο «αγόρι μου γλυκό είσαι κα@@@, είσαι τρέλα».

«Ακόμη και αν δεν ξέρεις το νομικό χαρακτηρισμό μιας πράξης ξέρεις πως νιώθεις», τόνισε η εισαγγελέας, η οποία εκτίμησε πως υπάρχουν «σοβαρές αμφιβολίες αν και πότε τελέστηκε η πράξη» που του αποδίδεται και πρότεινε και πάλι την απαλλαγή του 43χρονου.

«Προτείνω την απαλλαγή. Δεν αποδείχθηκε η τέλεση των πράξεων του κατηγορητηρίου», ανέφερε απευθυνόμενη στο δικαστήριο ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της.

Η απολογία

Ο κατηγορούμενος παρακολούθησε την αγόρευση καθισμένος στο εδώλιο με σκυμμένο το κεφάλι. Στην απολογία του, πριν από λίγες ημέρες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, φωνάζοντας, μάλιστα, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα πως για όλα φταίνε οι «φασαίοι» που υποστηρίζουν τις καταγγέλλουσες. «Δεν είναι τυχαίο ότι όλους αυτούς εδώ τους λένε φασαίους, τώρα είναι η φάση του metoo και εδώ μέσα είναι όλοι φασαίοι. Εγώ όμως δεν πάω με τη φάση, πάω με τα πιστεύω μου και τις αξίες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 43χρονος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στις γυναίκες που με τις καταγγελίες τον έφεραν στο εδώλιο. «Όλο αυτό έγινε για το metoo, ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή», ισχυρίστηκε ο ηθοποιός, ο οποίος υποστήριξε πως οι άδικες καταγγελίες σε βάρος του κατέστρεψαν τη ζωή και την καριέρα του. «Δεν έχω τίποτα πια, θα πουλήσω το σπίτι μου, μου τελείωσαν τα λεφτά τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η ιστορία. Έχω δύο γονείς άρρωστους, δεν το άντεξαν όλο αυτό», είπε.

Τον τελευταίο λόγο για την ενοχή ή όχι του κατηγορούμενου έχει το δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει την απόφασή του μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων.

Μαρία Ζαχαροπούλου