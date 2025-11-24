Μπακογιάννη: Το κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό – Θα λέει «εγώ είμαι αρχηγός, όποιος έχει άλλη άποψη, η πόρτα είναι εκεί»

0

«Είχα βάλει στοίχημα με τον Πολάκη στα Χανιά. Δεν το πλήρωσε ποτέ, ως συνήθως»

Για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, καλεσμένη στους «Αταίριαστους», στον ΣΚΑΪ, δηλώνοντας πως «βεβαίως» θα το διαβάσει, αν και –όπως σχολίασε με χιούμορ– «πολύ κακώς δεν το έστειλε με αφιέρωση».

«Θα δώσω 28 ευρώ, θα το πάρω και θα το διαβάσω. Δεν ξέρω αν θα το διαβάσω ολόκληρο, γιατί σε αυτά τα βιβλία συνήθως διαβάζεις όσα σε ενδιαφέρουν περισσότερο, πάντως θα το διαβάσω», πρόσθεσε η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας.

Η ίδια ανέφερε πως έχει διαβάσει αποσπάσματα και σχολίασε πως ο εκδότης έχει κάθε λόγο να είναι ενθουσιώδης: «Κι εγώ στη θέση του θα ήμουν». Εξήγησε επίσης ότι οι πολιτικοί συνομιλούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως αντιπαλότητας: «Τα λέμε, μην εκπλήσσεστε. Επειδή είναι αντίπαλοι δεν σημαίνει ότι είναι και εχθροί. Με όλο τον κόσμο τα λέμε».

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο του βιβλίου, η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε πως η πενταετία που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας ήταν «πολύ δύσκολη» και «κάποιες στιγμές εφιαλτική». «Δεν είχαμε το άλλοθι της άγνοιας. Εμείς είχαμε απόλυτη συναίσθηση ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Ήταν εφιαλτικό το ενδεχόμενο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε από την αντιπολίτευση για να μη συμβεί αυτό», είπε, προσθέτοντας πως η περιγραφή του Τσίπρα περί συνεργατών «που ζούσαν σε άλλον πλανήτη» δεν ανταποκρίνεται στη δική τους εμπειρία: «Εμείς ζούσαμε στην Ελλάδα που τότε περνούσε μαύρες ώρες».

Στάθηκε και στο γεγονός ότι ο Τσίπρας αποδίδει ευθύνες στους συνεργάτες του: «"Συγγνώμη" δεν περίμενα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το λέει. Λέει τα λάθη που έγιναν και χρεώνει πολλά στους συνεργάτες του. Η μοναξιά του ηγέτη αυτή είναι, επιλέγεις τους συνεργάτες σου».

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε βέβαιη: «Έχω πειστεί ότι θα κάνει κόμμα, αν και δεν μου έχει πει απολύτως τίποτα». Προέβλεψε μάλιστα ότι «θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα», καθώς «θα λέει "εγώ είμαι αρχηγός και αν θέλετε διαφορετική άποψη, η πόρτα είναι εκεί"».

Η Μπακογιάννη είπε πως η ίδια εκείνη την περίοδο είχε καθημερινή επαφή με Ευρωπαίους αξιωματούχους, προσπαθώντας να τους μεταφέρει πως «δεν μιλάμε πια για κόμματα αλλά για την πατρίδα». «Το να βλέπουμε σήμερα την Ελλάδα ασφαλή, παράδειγμα προς μίμηση, να αποπληρώνει δάνεια νωρίτερα και να σώζει τη γαλλική οικονομία, σου δίνει ικανοποίηση – αλλά δεν ξεχνάς όσα πέρασες», σημείωσε.

Ως προς το αν ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ παραμένει ο Τσίπρας, είπε: «Από το "επιθυμώ να κάνω κόμμα" μέχρι το "κάνω κόμμα", μέχρι να βρεις πρόγραμμα, στελέχη… αφήστε να δούμε».

Επίσης, σχολίασε τον «κατακερματισμό της αριστερής πολυκατοικίας», ο οποίος, όπως είπε, «εν πολλοίς οφείλεται στον ίδιο τον Τσίπρα», εκτιμώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος. «Θα κονταροχτυπηθεί με τον Ανδρουλάκη», προέβλεψε, και θα υπάρξει ανταγωνισμός για το ποιος θα βγει πρώτος.

«Η ΝΔ δεν έχει καμία προτίμηση», κατέληξε, τονίζοντας ότι προσωπικά θέλει «κόμμα με λογική σκέψη και επιχειρήματα για να γίνεται διάλογος. Η δημοκρατία θέλει διάλογο. Η τελευταία συζήτηση στη Βουλή με Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη ήταν καλή, άλλες φορές σε πιάνει απελπισία».

Τέλος, η κ. Μπακογιάννη, αποκάλυψε ένα περιστατικό από την προεκλογική περίοδο που –όπως είπε– έχει μείνει… ανοιχτό.

«Πέντε μήνες πριν από τις προηγούμενες εκλογές είχα βάλει στοίχημα με τον Πολάκη στα Χανιά. Το κέρδισα, απλώς δεν το πλήρωσε ποτέ, ως συνήθως. Μου χρωστάει ακόμη ένα τραπέζι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, το στοίχημα έγινε δημόσια.

«Δεν τα πλήρωσε, μου είχε τάξει τραπέζι, δεν το έκανε. Το έβαλα δημοσίως, σε εκδήλωση που ήταν μπροστά δήμαρχοι, και μου έλεγε "εμείς θα κερδίσουμε"», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.