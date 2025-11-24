Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το παρασκήνιο της περιόδου 2015–2019 και τι λέει για τους παλιούς του συνεργάτες

0

Οι συνομιλίες με Ομπάμα και Πούτιν, η δραχμή και ο Γιάνης Βαρουφάκης

Στα χέρια των δημοσιογράφων του ΕΡΤnews έφτασε ένα από τα πρώτα αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», που κυκλοφορεί σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg.

Η πολιτική ρεπόρτερ Γεωργία Σαδανά έκανε στην εκπομπή «Συνδέσεις» έναν πρώτο σχολιασμό για την «Ιθάκη» των 762 σελίδων, μέσα από την εξιστόρηση του πρώην πρωθυπουργού που καλύπτει όλη του τη ζωή και βέβαια την πολιτική του δράση.

«Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός… ομολογώ ότι από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία, κυρίως όχι με το βλέμμα στο μέλλον, με το βλέμμα στην προσπάθεια να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος, γιατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα. Γι’ αυτό τον λόγο έχω το βιβλίο – γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά, ενώ υπήρξε μία προσπάθεια από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια» είχε αναφέρει ο ίδιος κατά την πρόσφατη παρουσίαση.

Μιλώντας για το βιβλίο, το οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν «εξομολογητικό» και άλλοι ως ένα έργο που επιχειρεί να επανατοποθετήσει τον πρώην πρωθυπουργό στο πολιτικό σκηνικό η δημοσιογράφος Γ. Σαδανά ανέφερε ότι «υπερασπίζεται με σθένος την πολιτική του, ακόμη και αν σε ορισμένες σελίδες έχουν γίνει γεγονότα τα οποία ήταν ακραία, είτε γραφικά είτε κωμικοτραγικά, όπως ο ίδιος τα περιγράφει και τα αποτιμά».

«Θέλει να πει τα πάντα με φόβο και πάθος, ώστε να έχει ένα στοιχείο κάθαρσης και να μηδενίσει το κοντέρ. Αυτός είναι ο στόχος», επισήμανε η κα Σαδανά. Όσον αφορά το πώς παρουσιάζονται στις σελίδες του βιβλίου οι άλλοτε στενοί του συνεργάτες και συνοδοιπόροι προς την εξουσία και τη διαχείριση των κρίσιμων για τη χώρα στιγμών εκτίμησε ότι «αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας έχει πετάξει από το καράβι ως βαρίδια τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορεύτηκε». Και όπως είπε, μέσα από αυτό έρχονται στη δημοσιότητα, πάντα σύμφωνα με τη ματιά του κ. Τσίπρα, τι ακολούθησε μετά τις εκλογές του 2023.

«Υπάρχουν αναφορές και παρασκήνια τα οποία δεν ξέραμε ή επιβεβαιώνονται αυτά που ξέρουμε πια δημόσια» είπε αναφορικά με «την πρόσκληση που απηύθυνε στην Έφη Αχτσιόγλου να πάρει το κόμμα μετά την πρώτη Κυριακή των εθνικών εκλογών του ’23 και εισέπραξε την άρνησή της». Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο κ. Τσίπρας είχε κατά νου ένα μοντέλο δυαρχίας με την κα Αχτσιόγλου να δίνει τη μάχη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως εν αναμονή πρωθυπουργός και τον ίδιο να είναι πρόεδρος μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Να σημειωθεί ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει στο βιβλίο του το παρασκήνιο της περιόδου 2015–2019, τις δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, τη συμφωνία των Πρεσπών, καθώς και τις εσωτερικές συγκρούσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με πρώην υπουργούς όπως ο Γ. Βαρουφάκης και ο Π. Πολάκης.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης αυτοκριτική για χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά και αιχμές για πρόσωπα που –όπως υποστηρίζει– επηρέασαν αποφάσεις με τρόπο που δεν ήταν πάντα συμβατός με τη γραμμή του Μαξίμου. Η κυκλοφορία του βιβλίου έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, τόσο από τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την αντιπολίτευση, που βλέπουν στο βιβλίο μια προσπάθεια αναμέτρησης του πρώην Πρωθυπουργού με το παρελθόν.

Να σημειωθεί ότι o επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κώστας Δαρδανός είχε δηλώσει στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» ότι «η ζήτηση έχει ξεπεράσει το 100% της προβλεπόμενης ζήτησης σε σχέση με αντίστοιχα βιβλία. Μάλιστα κάναμε ανατύπωση πριν την κυκλοφορία του βιβλίου». Και όπως είχε τονίσει «πριν ένα μήνα μας έλεγαν οι βιβλιοπώλες ότι οι προπαραγγελίες φτάνουν στα επίπεδα του Χάρι Πότερ. Τώρα έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ».

«Πολιτικό θρίλερ»

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου Gutenberg: «Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019. Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό, με δυο λόγια, αφήγημα, στα 11+1 κεφάλαια του οποίου ο αναγνώστης θα αντικρίσει την αλήθεια, τεκμηριωμένη με ντοκουμέντα, πρακτικά συνεδριάσεων και δραματικούς διαλόγους με όλους τους ηγέτες της εποχής και θα κατανοήσει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του Αλέξη Τσίπρα τότε, αλλά και την κριτική ματιά του σήμερα, για την περίοδο εκείνη. Επιπλέον, θα μοιραστεί τις αξίες, τις διαδρομές και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τόσο τον ίδιο τον συγγραφέα, όσο και την πορεία της χώρας. Θα βρει απαντήσεις στα πώς και τα γιατί, έξω από την παραμόρφωση που έχει υποστεί η αλήθεια από την προπαγάνδα των τελευταίων χρόνων. Θα βρει επίσης απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, κέρδισε τη μάχη για την απελευθέρωση της χώρας από τους καταναγκασμούς της χρεοκοπίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του.

Τέλος, και το πιο σημαντικό ίσως για τον πολίτη του σήμερα που στρέφει τη ματιά του στο μέλλον, η "Ιθάκη" του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον. Κάθε γεγονός, κάθε αποκάλυψη, κάθε κριτική και αυτοκριτική εκτίμηση δεν αντιμετωπίζεται από τον συγγραφέα ως αντικείμενο αρχειοθέτησης για το χτες, αλλά ως αντικείμενο προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Ως ευκαιρία να στοχαστεί ο ίδιος, αλλά και όσοι ακόμα επιμένουν στο όραμα μιας δίκαιης Ελλάδας, όχι απλώς στο «τι κάναμε», αλλά στο τι «να κάνουμε». Ως ένα έργο που θέλει και έρχεται να προσθέσει την ενέργεια του χτες στον κινητήρα του σήμερα».

Όσα αναφέρει ο Αλ. Τσίπρας για την εξωτερική πολιτική που επιχειρούσε να ασκήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 2015:

Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη». Στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται μεταξύ άλλων στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που επιχειρούσε να ασκήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 2015.

Με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πλέον να είναι δεδομένο, ο Αλέξης Τσίπρας μετέβη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες το καλοκαίρι του 2015.

Λίγο πριν αναχωρήσει, έλαβε τηλεφώνημα από τον Μπαράκ Ομπάμα. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού εξέφρασε τη στήριξή του, τον προειδοποίησε με διακριτικό αλλά σαφή τρόπο ότι υπήρχαν κύκλοι που επιδίωκαν την έξοδο της Ελλάδας από την Eυρωζώνη.

Η δραματική προειδοποίηση του Ομπάμα

«Στις Βρυξέλλες δέχθηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Ήμουν στο ξενοδοχείο, λίγο πριν αναχωρήσω για τη Σύνοδο. Αφού μου έδωσε συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μου είπε:

-Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω.

– Nα ξεκινήσουμε από το καλό;

-Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα, είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα.

-Και το κακό;

-Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντί σου δυνάμεις που θέλουν σήμερα να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, που θέλει, για λόγους κυρίως πολιτικούς, να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, αλλά ένα πράγμα που ζητώ, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί».

Πούτιν σε Τσίπρα: «Καλύτερα να δώσω τα λεφτά σε ορφανοτροφείο»

Σε αποσπάσματα από την «Ιθάκη», αποκαλύπτεται και η συνομιλία μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και του Ρώσου προέδρου. Ο Πούτιν, μιλώντας με τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι προτιμά να στηρίξει ένα ορφανοτροφείο, παρά να δώσει χρήματα στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την ενδεχόμενη βοήθεια ως «ρίξιμο σε κάδο σκουπιδιών».

Ο διάλογος έχει ως εξής, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα:

«Η απάντησή του ήταν όχι απλώς ειλικρινής, αλλά θα έλεγα ωμή. Θα προτιμούσε, μου είπε, εκείνα τα χρήματα να τα έδινε σε ένα ορφανοτροφείο, διότι αν τα έδινε στην Ελλάδα θα ήταν σαν να τα πετούσε σε έναν σκουπιδοτενεκέ. "Να τα βρεις με τη Μέρκελ", μου είπε απλά και καθαρά.

"Έτσι όπως μου τα λες", του είπα, "είναι σαν να ισχύει ακόμα η Γιάλτα, τότε που ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ μοίραζαν τις σφαίρες επιρροής".

"Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι, ισχύει"».

Το «σκληρό διαζύγιο» με τον Βαρουφάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξιστόρηση του Αλέξη Τσίπρα γύρω από το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιάνη Βαρουφάκη.

«Εξαίρεση στο κλίμα της χαράς ήταν εκείνο το βράδυ ο Βαρουφάκης. Κυριολεκτικά δεν μιλιόταν, προφανώς επειδή διαισθανόταν αυτό που ερχόταν. Είχε φτάσει με τη σύζυγό του, Δανάη, στο Μαξίμου, αφού εντωμεταξύ είχε προλάβει να διαπράξει το τελευταίο του ατόπημα. Είχε σπεύσει να κάνει δηλώσεις από το υπουργείο του πριν από το δικό μου διάγγελμα (…)

Όταν ήρθε λοιπόν στο Μαξίμου, του είπα "Γιάνη, έκλεισε ένας κύκλος, πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη και τώρα πρέπει να πάμε να πετύχουμε και μια συμφωνία η οποία θα είναι βιώσιμη. Έπαιξες έναν καθοριστικό ρόλο, αλλά ο ρόλος αυτός έχει τελειώσει. Δεν είσαι το πρόσωπο πάνω στο οποίο μπορεί να στηθεί μία στρατηγική συμφωνίας και πρέπει να κάνω ανασχηματισμό. Και σου προτείνω να πάρεις άλλο υπουργείο".

Αυτός έδειξε πολύ χολωμένος. Μου είπε ότι κατά την άποψή του δεν θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία. Από την αρχή, είπε, είχε αυτήν την εκτίμηση και επίσης δεν ήθελε να πάρει άλλο υπουργείο».

«Νάρκισσος, εμμονική & αυτοκαταστροφική, η Ζ. Κωνσταντοπούλου»

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός αφιερώνει εκτενείς αναφορές στη σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον τρόπο με τον οποίο η στάση της ως Προέδρου της Βουλής σημάδεψε κρίσιμες στιγμές της πολιτικής περιόδου.

Δεν κρύβει ότι η συνεργασία τους υπήρξε, όπως τη χαρακτηρίζει, «μια από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες» της περιόδου εκείνης, κάνοντας λόγο για «αυτοκαταστροφική αδιαλλαξία» και «εξουσιαστική μανία».

«Μια χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας ήταν εκείνη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η διαχείρισή της υπήρξε μία από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου. Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Βουλής, σε μια προσπάθεια να δώσουμε εικόνα ανανέωσης και μαχητικότητας. Μια νέα και δυναμική γυναίκα, σε μια θέση που είθισται να ανήκει σε απόμαχους της πολιτικής, σκέφτηκα όταν αποφάσισα να την προτείνω για τη θέση», γράφει συγκεκριμένα και συμπληρώνει:

«Ωστόσο, η στάση της ήταν συστηματικά συγκρουσιακή και παρελκυστική. Ήταν εξάλλου εξαρχής αντίθετη σε κάθε ιδέα Συμφωνίας, χωρίς όμως να αισθάνεται την παραμικρή ανάγκη να καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση».

«Το αποκορύφωμα της απρόβλεπτης και εμμονικής στάσης της ήρθε όμως αργότερα, τον Αύγουστο, στις διαδικασίες ψήφισης της δανειακής σύμβασης. Η διαρκής αναβολή, οι τεχνητές καθυστερήσεις, η ασυνήθιστη διαδικαστική αυστηρότητα σε σημείο υπερβολής, έδειχναν μια ανώριμη πολιτική συμπεριφορά, η οποία υπονόμευε τον ρόλο που έπρεπε να υπηρετεί. Αντί για θεσμική εγγυήτρια, είχε μετατραπεί σε παράγοντα γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου. Εξαντλούσε εσκεμμένα και κρατούσε το Σώμα της Βουλής ξάγρυπνο μέχρι τις 6 το πρωί, χωρίς να υπηρετεί κανέναν θεσμικό σκοπό, πέρα από την ανάγκη για την έκφραση της διαφωνίας της με θεαματικό τρόπο. Δυστυχώς, η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα.», γράφει επίσης μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.

Όταν η Ελλάδα βρέθηκε μια «ανάσα» από την επιστροφή στη δραχμή

Γράφοντας για τις δραματικές διαπραγματεύσεις των 17 ωρών και τις στιγμές που η Ελλάδα βρέθηκε πολύ κοντά στην έξοδο από την Ευρωζώνη, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Στάθηκα απέναντί τους και τους είπα με ορθωμένη φωνή και χωρίς καμιά διάθεση για παζάρια: "Εντάξει, μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να πείτε στους λαούς την απόφαση να διώξετε την Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Αλλά να το πείτε καθαρά: ήταν δική σας η ευθύνη. Γιατί αυτό που ζητάτε δεν είναι συμφωνία· είναι εξευτελισμός. Και δεν είμαστε χώρα που ηττήθηκε σε πόλεμο, είμαστε μια χώρα που διαπραγματεύεται με αξιοπρέπεια. Μην το ξεχνάτε αυτό" (…)

Δεν άντεξα άλλο. Σηκώθηκα και έφυγα χωρίς να κοιτάξω πίσω. Ανέβηκα στον επάνω όροφο, κοίταξα τους δικούς μου στα μάτια και τους είπα, απλά, κουρασμένα: "Τελείωσε".

Θυμάμαι ακόμη καθαρά, σαν να ήταν χθες, τη σκηνή μέσα στο ασανσέρ. Ήμασταν αμίλητοι, εγώ, οι αστυνομικοί και η Ελένη, η γραμματέας μου, με ένα βλέμμα γεμάτο αγωνία. Έσπασα τη σιωπή: "Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά. Έχουν τελειώσει όλα".

Μπήκα στο γραφείο της ελληνικής αντιπροσωπείας. Εκεί διαμόρφωσα μια πρώτη εικόνα για το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα που ήταν στη γραμμή "Μην κάθεσαι άλλο, σήκω και φύγε, this is a coup!".

Στην αίθουσα ήταν ο Δραγασάκης. Καθόταν σκυφτός σε μια καρέκλα, με τους αγκώνες στηριγμένους στο τραπέζι και τα χέρια να κρατάνε το κεφάλι του. Ήταν αποκαμωμένος και ψυχικά διαλυμένος. Του λέω: "Γιάννη, θα αντέξουν οι τράπεζες;".

-"Δεν ξέρω", μου απάντησε. Ο Παππάς, πιο ενθουσιώδης και εύστροφος από χαρακτήρα, είπε: "Πάμε να φύγουμε, να τους ξεφτιλίσουμε εμείς" (…).

Ξανακατεβαίνω κάτω (…) Αυτοί ξανά τα ίδια. "Αυτό είναι ντροπή", τους λέω, "δεν έχει κανένα νόημα να το συνεχίσουμε" – και φεύγω ξανά. "Σταματάμε εδώ. Γεια σας!". Για δεύτερη φορά έφυγα από την αίθουσα (…) Όπως κατευθυνόμουν για το γραφείο μας, περπατώντας στον διάδρομο, αισθάνθηκα να με ακολουθεί κάποιος τρέχοντας. Ήταν ένας εύσωμος Γάλλος αστυνομικός, που ερχόταν ασθμαίνοντας, προκειμένου να με σταματήσει και από πίσω του ακολουθούσε ο Ολάντ.

Μπήκαμε μαζί στον μικρό καναπέ, ο ένας στη μια άκρη και ο άλλος στην άλλη, και άρχισε να μου λέει: "Όχι, Αλέξη, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να μείνουμε να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση" (…)

Μετά τον Ολάντ, ήρθε στο γραφείο μας ο Τουσκ, για να μου πει ότι θα έπαιρνε άμεσα πρωτοβουλία να γεφυρώσει τις διαφορές, ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία. "Δεν πρόκειται να φύγουμε", μου είπε, "αν δεν κλείσουμε τη συμφωνία" (…)

Τελικά, η παρέμβαση Ολαντ-Τουσκ έφερε την πολυπόθητη συμφωνία. Το ζήτημα του Υπερταμείου που λίγο έλειψε να στείλει την Ελλάδα πίσω στη δραχμή, λύθηκε.

Ο Τουσκ πρότεινε το 50-50: 50% των εσόδων στο χρέος και 50% στο Sovereign Fund. Πρότεινε επίσης η έδρα του Ταμείου να είναι στην Ελλάδα και να διοικείται κατά πλειοψηφία από Έλληνες. Και εκεί βρέθηκε η χρυσή τομή.

Όταν τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις και καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία, ήρθε η Μέρκελ, αποκαμωμένη και κουρασμένη, και μου είπε: "Αλέξη, έχω κάνει στη ζωή μου χιλιάδες ώρες διαπραγματεύσεων. Έχω βρεθεί σε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, για τον Πούτιν… αυτό το πράγμα όμως δεν το έχω ξαναζήσει"».