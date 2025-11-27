Μαρινάκης: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση

0

«Υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού»

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Καλούμε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση.

Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.