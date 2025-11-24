Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία συμμετείχε ο Μητσοτάκης

0

Τι συμφωνήθηκε

Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, την οποία οργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις και ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης -σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση- υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.