Λατινοπούλου: Για ακόμη μία φορά αστυνομικοί γλίτωσαν από θαύμα από γύφτους κακοποιούς

0

«Τα περιστατικά αυτά δεν είναι ούτε μεμονωμένα ούτε τυχαία»

Επίθεση καά των Ρομά, αλλά και των μεταναστών εξαπέλυσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή τον εμβολισμό μοτοσικλετιστών αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ κατά την καταδίωξη διαρρηκτών στον Άγιο Δημήτριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου:

«Για πολλοστή φορά, η Ελληνική Αστυνομία γλίτωσε από τραγωδία χάρη στην τύχη και μόνο. Χθες το βράδυ, οργανωμένη εγκληματική ομάδα που πραγματοποιούσε διάρρηξη σε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών, αλλά επιτέθηκε για να διαφύγει, εμβολίζοντας δύο υπηρεσιακές μοτοσικλέτες και τραυματίζοντας τρεις ένστολους.

Δυστυχώς δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που αστυνομικοί κινδύνευσαν από γύφτους εγκληματίες.

Είναι φανερό ότι η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας των λαθρομεταναστών, των γύφτων αλλά ακόμη και των ανηλίκων δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό.

Ειδικά όμως η αποθράσυνση των γύφτων που ζουν από την παρανομία θέτει καθημερινά σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των πολιτών αλλά και την ίδια την ζωή των αστυνομικών μας. Την ίδια στιγμή ο κύριος Χρυσοχοϊδης, αντί να δείξει την απαραίτητη πυγμή για να παταχθεί η εγκληματικότητά τους αποφασίζει να τους οπλίσει το χέρι κάνοντάς αρκετούς από αυτούς αστυνομικούς μόνο και μόνο επειδή είναι γύφτοι!

Τα περιστατικά αυτά δεν είναι ούτε μεμονωμένα ούτε τυχαία. Η ανεξέλεγκτη δράση συγκεκριμένων ομάδων παραβατικών στοιχείων – που εδώ και χρόνια λειτουργούν εκτός νόμου και συστηματικά απειλούν τη δημόσια ασφάλεια – έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο.

Η αποθράσυνση αυτών των ομάδων θέτει καθημερινά σε κίνδυνο όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τις ζωές των ίδιων των αστυνομικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Την ώρα που η εγκληματικότητα εκτοξεύεται, ο κ. Χρυσοχοΐδης επιλέγει αντί για πραγματική ενίσχυση της ασφάλειας να προχωρά σε αμφιλεγόμενα μέτρα “προνομιακών προσλήψεων”, δίνοντας λάθος μηνύματα και δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες στους πολίτες.

Αντί για επικοινωνιακά τεχνάσματα, αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρή πολιτική βούληση, πραγματική καταστολή της εγκληματικότητας και άμεσα μέτρα για την προστασία των αστυνομικών.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ απαιτεί:

Ενίσχυση της επιτήρησης στις περιοχές που πλήττονται από συστηματική παραβατικότητα. Άμεση απόσυρση κάθε μέτρου “προνομιακών προσλήψεων” που δεν βασίζεται σε αξιοκρατικά και επιχειρησιακά κριτήρια. ΑΜΕΣΗ εγκατάσταση καμερών στις στολές όλων των αστυνομικών πρώτης γραμμής, όπως έχει πολλές φορές εξαγγελθεί αλλά παραμένει ανεφάρμοστο.

Η ανοχή τελείωσε.

Η ασφάλεια των πολιτών και των αστυνομικών δεν επιδέχεται ούτε πειραματισμούς ούτε ιδεοληψίες.

Πάμε να αλλάξουμε την Ελλάδα!»