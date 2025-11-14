Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο – Σεσημασμένος ο ένας από τους δράστες που εμβόλισαν τις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ

0

Το χρονικό

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές μετά την καταδίωξη που έγινε το βράδυ της Πέμπτης 13/11 στον Άγιο Δημήτριο και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τέσσερις Ρομά που, αφού εντοπίστηκαν τη στιγμή διάρρηξης σπιτιού στον Άγιο Δημήτριο, κατά την καταδίωξη που ακολούθησε εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες, τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν.

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει πλάνα από την καταδίωξη. Το όχημα των δραστών εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα και οι δράστες καταζητούνται.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο ένας από τους δράστες φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί, καθώς είναι σεσημασμένος και έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν.

Επιπλέον, αναμένεται μέσα στην ημέρα να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι δράστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 το βράδυ της Πέμπτης, όταν κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεση Δράση για να καταθέσει υπό εξέλιξη διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης.

Δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες έφτασαν στο σημείο και είδαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε ένα ΙΧ και να επιχειρούν να διαφύγουν.

Κατά τις πληροφορές, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων και πυροβόλησαν πέντε με έξι φορές χτυπώντας τα λάστιχα του οχήματος των διαρρηκτών, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Κατριβάνου, όμως οι δράστες διέφυγαν πεζή.

Στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Θάλειας οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά οι τρεις αστυνομικοί.

Ταυτόχρονα, στην οδό Αντιόπης, όπου έγινε η διάρρηξη επικρατούσε πανικός.

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε αρχικά ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ.

Μια άλλη γυναίκα που διαμένει σχεδόν δίπλα στο σπίτι όπου έγινε η διάρρηξη τόνισε ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί με τα παιδιά της, τα οποία έχουν τρομοκρατηθεί.

«Κατέβαινα την Αντιόπης (σ.σ. ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι στο οποίο έγινε η διάρρηξη) μαζί με τα δύο μου παιδιά. Ήμουνα με το καρότσι και καθώς κατευθυνόμουνα κάτω για να πάω μέσα ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί, πάρα πολύ έντονα. Ήμουνα με τον ξάδερφό μου, ήμασταν εδώ μαζί κάτω. Πανικοβληθήκαμε. Έσκασαν ακριβώς δίπλα οι πυροβολισμοί, κοντά μας και τρέχαμε πανικόβλητοι. Μπήκαμε μες στο σπίτι. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, ήτανε σοκ όλο αυτό που έγινε» σημείωσε.

Όπως εξηγεί, «τα παιδιά έχουν τρομοκρατηθεί. Ειδικά ο μεγάλος μου γιος, είναι 4 χρονών, έχει τρομοκρατηθεί πάρα πολύ, φοβάται. Με το ζόρι τον έχω κοιμίσει αυτή τη στιγμή». Η ίδια κάτοικος της περιοχής επισημαίνει ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες διαρρήξεων και ληστειών στη γειτονιά, καθώς και ότι έχει καταγραφεί απόπειρα βιασμού απέναντι από το σπίτι της.