Διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί

Επεισοδιακή καταδίωξη κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην οδό Αντιόπης μετά από κλήση που έκανε πολίτης στο κέντρο 'Αμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως γινόταν διάρρηξη σε σπίτι.

Με το που έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο είδαν 4 άντρες να βγαίνουν από σπίτι, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν. Κατά την προσπάθεια τους οι δράστες εμβόλισαν με το όχημα τους δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι αστυνομικοί , σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν το όχημα πυροβολώντας τρεις φορές τα λάστιχα του, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν. Λίγη ώρα αργότερα και μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα των δραστών παρατημένο στην οδό Κατριβάνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.