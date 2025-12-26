Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Αγίου Δημητρίου λόγω κακοκαιρίας – Κινδυνεύουν σπίτια

0

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε για διάστημα τριών μηνών ο δήμος Αγίου Δημητρίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δημάρχου, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση η οποία έπληξε τα νότια προάστια την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου ο μεγάλος όγκος νερού σε συνδυασμό με φερτά υλικά οδήγησε σε καθίζηση του οδοστρώματος και σημαντικές υλικές καταστροφές. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην οδό Λιδωρικίου, αλλά και στην οδό Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και σοβαρά σημάδια υποχώρησης.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε έντονη ανησυχία, καθώς εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω καθίζηση του εδάφους πάνω στο οποίο βρίσκονται κατοικίες, με αποτέλεσμα πολλοί να έχουν περάσει άυπνες ώρες τις τελευταίες ημέρες.

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο, με βασικό στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας και την αποτροπή νέων κινδύνων.