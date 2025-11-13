«Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υποστηρίζεται ενεργά από την ΕΕ» λέει ο επίτροπος Ενέργειας

0

«Η καλύτερη και αναβαθμισμένη διασύνδεση είναι απαραίτητη για τη μείωση των τιμών ενέργειας και την ενεργειακή μας ανεξαρτησία»

«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τους υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου για τα βασικά ενεργειακά θέματα και έργα, μεταξύ των οποίων και η Διασύνδεση Great Sea Interconnector (GSI), η οποία υποστηρίζεται ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν.

Θυμίζεται ότι ο ίδιος συναντήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Παπαναστασίου.

Σημειώνοντας τη σημασία της διασύνδεσης, ο Νταν Γιόργκενσεν σε ανάρτηση που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, πρόσθεσε ότι «η καλύτερη και αναβαθμισμένη διασύνδεση είναι απαραίτητη για τη μείωση των τιμών ενέργειας και την ενεργειακή μας ανεξαρτησία».

Παράλληλα, ο Επίτροπος ανακοίνωσε ότι η πρωτοβουλία «Energy Highways» θα προχωρήσει σύντομα.