Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο

Τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει παράλληλα τη διασύνδεση με την Αίγυπτο

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο οργανισμός που θα αναλάβει την επικαιροποίηση της μελέτης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην Ημερίδα Άμυνας και Γεωπολιτικής.

Η Ελλάδα στηρίζει παράλληλα τη διασύνδεση με την Αίγυπτο, ενώ βρισκόμαστε παράλληλα στη φάση εξέτασης της πιθανής χάραξης της διασύνδεσης με τη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά τα έργα, ανέφερε, αποτελούν τμήμα του ευρύτερου εμπορικού διαδρόμου που θα θέλαμε να ξεκινά από την Ινδία και να καταλήγει στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.Αναφερόμενος στις έρευνες υδρογονανθράκων, τόνισε ότι η χώρα μας προχωρά χωρίς τυμπανοκρουσίες και «μεγαλοϊδεατισμό» στη διερεύνηση της ύπαρξης εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Επανέλαβε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογραφούν οι συμβάσεις για την παραχώρηση 4 θαλάσσιων περιοχών νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες προκειμένου στις αρχές του 2027 να προχωρήσει η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο από τις Exxon-Energean-Helleniq Energy.

Αναφερόμενος εξάλλου στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, έκανε λόγο για εγχείρημα χωρίς προηγούμενο με σημαντική στρατηγική διάσταση για τη χώρα μας, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στο εμπόριο και τις μεταφορές.

Στη συνάντηση για τον κάθετο διάδρομο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στα τέλη του μήνα, θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ο βασικός στόχος θα είναι να αντιμετωπιστούν οι ρυθμιστικές ατέλειες του εγχειρήματος ώστε να προχωρήσουμε σε εμπορικά ελκυστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Η ενέργεια», επεσήμανε, «είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχει διατλαντική σύγκλιση. Η περιοχή αυτή μπορεί να γίνει άξονας ανάπτυξης και ευημερίας».