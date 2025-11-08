Πηγές ΝΔ: «Κατέρρευσε με πάταγο το αφήγημα της αντιπολίτευσης»

0

«Στο φως οι "πράσινες" διασυνδέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Στο κενό έχει πέσει η προσπάθεια της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των ακροάσεων της εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταδείξει ότι υπάρχει ένα "γαλάζιο" σκάνδαλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει προκύψει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι διαπράχθηκαν έκνομες πράξεις, οι οποίες να συνιστούν ποινικό αδίκημα, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντιθέτως, η διαδικασία ανέδειξε πλήθος αντιφάσεων και αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο ενός πολιτικού σχεδίου σπίλωσης, που στήθηκε εξαρχής με μοναδικό στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές «η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου επικαλέστηκε δήθεν πιέσεις για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, μόνο που αποδείχθηκε πως οι "πιέσεις" αφορούσαν αποκλειστικά την υποχρέωσή της να ολοκληρώσει ελέγχους για τους οποίους η ίδια ήταν υπεύθυνη. Κανείς -όπως η ίδια παραδέχτηκε- δεν της ζήτησε να αποδεσμεύσει ΑΦΜ ή λογαριασμούς, αλλά να κάνει τη δουλειά της. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα για τη μετάταξή της, όπως διαβεβαίωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, μετά το έγγραφο του Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Σαλάτα, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για τα πεπραγμένα της, το αίτημα μετάταξης της κυρίας Τυχεροπούλου αποσύρθηκε».

Προσθέτουν, δε, ότι «ο Γρηγόρης Βάρρας, επιχειρώντας να αντιστρέψει την πραγματικότητα, ισχυρίστηκε ότι ο Μάκης Βορίδης διέπραξε παράβαση καθήκοντος επειδή έγραψε τη λέξη "συμφωνώ" σε υπηρεσιακό έγγραφο. Μόνο που "ξέχασε" να αναφέρει πως το έγγραφο αυτό του το εισηγήθηκε ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης - εκλεκτός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην τοποθέτησή του ο Μάκης Βορίδης επανάφερε τα γεγονότα στη θέση τους, καταθέτοντας σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν πράξεις και σοβαρές παραλείψεις του ίδιου του Βάρρα. "Ο εγκαλών έκανε όσα με κατηγορεί", ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας έγγραφο όπου ο Βάρρας καλεί τις υπηρεσίες να προχωρήσουν στις πληρωμές του 2020 εφαρμόζοντας την τεχνική λύση του 2019, παρά τις εισηγήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων να λάβει περιοριστικά μέτρα, ειδικά για την κατανομή του εθνικού αποθέματος στην Κρήτη. Μάλιστα, ο ίδιος ο Γρ. Βάρρας παραδέχτηκε σε δήλωσή του ότι χρησιμοποίησε τη δική του διακήρυξη!

Ο κ. Σημανδράκος, από την πλευρά του, έκανε λόγο για "πιέσεις" που -όπως τελικά παραδέχθηκε- περιορίζονταν αποκλειστικά σε δημόσιες τοποθετήσεις του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη. Δηλαδή, σε δηλώσεις, όχι σε παρεμβάσεις. Ούτε γραπτή εντολή, ούτε πολιτική πίεση!».

«Αντίθετα», επισημαίνουν οι πηγές της ΝΔ «το μόνο που προέκυψε με σαφήνεια είναι η απροθυμία του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει τον δικό του φάκελο σχέσεων με τις "πράσινες" εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αγωνία του κόμματος να αποφύγει την κλήση του CEO της Cognitera, κ. Κουφουδάκη, είναι πλέον προφανής. Η εισηγήτρια του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική, επιβεβαιώνοντας όσα η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει εξαρχής: ότι πίσω από το δίκτυο των εταιρειών Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AgroPoint και Αγρογένεσις βρίσκεται η Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ με διαδρομή τόσο επί Φώφης Γεννηματά όσο και επί Νίκου Ανδρουλάκη.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η Neuropublic συνεργάζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2010 και μάλιστα η πρώτη σύμβαση υπεγράφη επί Μιλένας Αποστολάκη ως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή, η συνεργασία της εταιρείας με τον Οργανισμό δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - και μάλιστα με πολιτική υπογραφή. Ο Μάκης Βορίδης βρήκε τη NEUROPUBLIC ήδη δέκα χρόνια μέσα στον Οργανισμό και, αντί να την ενισχύσει, άνοιξε τη διαδικασία σε περισσότερους παρόχους. Παρ' όλα αυτά, η αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει τη διαφάνεια ως "παράβαση καθήκοντος".

Το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα εμφανίζεται να ζητά "κάθαρση", ήταν εκείνο που επί χρόνια καλλιέργησε και συντήρησε τις συνθήκες αδιαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η στάση του αποκαλύπτει αμηχανία, αφού η επιμονή να μη συζητηθεί η παρουσία του κ. Κουφουδάκη μόνο τυχαία δεν είναι. Το νήμα που συνδέει την Cognitera, τη ΜΕΣΥΝΕΛ, την AgroPoint και την Αγρογένεσις με την Ένωση Αγρινίου είναι πολύ πιο πυκνό απ' όσο θέλουν να παραδεχθούν».

«Με άλλα λόγια», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ, «η Εξεταστική Επιτροπή δεν αποκάλυψε σκάνδαλο της ΝΔ αλλά μια σειρά προσπαθειών να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Επί της ουσίας η αλήθεια είναι πώς λειτουργούσε ένα "πράσινο" πλέγμα εταιρικών σχέσεων και πολιτικών εξυπηρετήσεων, που για χρόνια διαπερνούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπονόμευε τη διαφάνεια. Όσο κι αν επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα, η αλήθεια βγαίνει στο φως».