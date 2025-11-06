ΣΥΡΙΖΑ: «Αυγενάκης: Σιωπή, υπεκφυγές και κομματική προστασία αντί για διαφάνεια»

0

«Εμφανίστηκε, χωρίς να απαντήσει επί της ουσίας σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα»

«Η χθεσινή κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο ως πρόκληση προς τον αγροτικό κόσμο και την κοινή λογική μπορεί να χαρακτηριστεί» σύμφωνα με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή και τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής του κόμματος.

«Ο κ. Αυγενάκης εμφανίστηκε, χωρίς να απαντήσει επί της ουσίας σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα. Δεν ανέλαβε καμία πολιτική ευθύνη για το χάος που δημιουργήθηκε στον Οργανισμό, ούτε για τις πληρωμές «μαϊμού» και τις πελατειακές παρεμβάσεις που συγκλόνισαν τον αγροτικό χώρο. Αντίθετα, επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού, να συκοφαντήσει συνεργάτες που ο ίδιος είχε επιλέξει και να παρουσιάσει ως «θεσμικές» πρακτικές, οι οποίες πλέον βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αποκορύφωμα της προσπάθειάς του να θολώσει τα νερά ήταν ο ισχυρισμός ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν τον θεωρεί ύποπτο για το σκάνδαλο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του τομέα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται δε, ότι «η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη και καταγεγραμμένη στο επίσημο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) προς τις ελληνικές αρχές, όπου αναφέρεται ότι ο κ. Αυγενάκης, μαζί με τον κ. Βορίδη: «Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας προέκυψαν ενδείξεις για αδικήματα συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τελεσθείσες κατ' επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (άρθρα 26α, 27, 46, 47, 94, 98 και 390 ΠΚ)».»

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, «Ο κ. Αυγενάκης για μια ακόμη φορά οχυρώθηκε πίσω από το κομματικό «δίχτυ προστασίας» που του προσφέρει η Νέα Δημοκρατία, επιλέγοντας την ασυλία της κομματικής συγκάλυψης, αντί της διαφάνειας. Αρνήθηκε να αποδείξει τη μη εμπλοκή του στο σκάνδαλο, αρνήθηκε να απαντήσει για τις σχέσεις του με το «γαλάζιο» δίκτυο μεσαζόντων και «κομματικών παραγόντων», αρνήθηκε να βοηθήσει ουσιαστικά τις δικαστικές αρχές.

Είναι πλέον φανερό, ακόμη και στον πλέον αδαή, ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι υπηρεσιακό λάθος. Σίγουρα δεν είναι τεχνικό ζήτημα και δεν είναι «παρεξήγηση διαδικασιών».

Αντίθετα, είναι καραμπινάτο πολιτικό σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, με ξεκάθαρη ζημία για:

-Τους αγρότες που έμειναν απλήρωτοι

-Τις τοπικές οικονομίες που στραγγαλίστηκαν

-Το δημόσιο συμφέρον και τα κονδύλια της ΕΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα συνεχίσει να διεκδικεί πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, απόδοση όλων των ευθυνών - πολιτικών και ποινικών - και δικαίωση για τους ανθρώπους της υπαίθρου, τους οποίους η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε ως λάφυρο ενός κομματικού μηχανισμού» προστίθεται στην ανακοίνωση του κ. Κόκκαλη.