ΣΥΡΙΖΑ: Η συμπερίληψη στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης παραμένει κενό γράμμα

0

Αφορμή ο αποκλεισμός μαθητή με αυτισμό να φέρει την ελληνική σημαία στην παρέλαση

«Ο αποκλεισμός μαθητή με αυτισμό από την τιμή να φέρει την ελληνική σημαία στην αυριανή μαθητική παρέλαση, με τροποποίηση του αποτελέσματος της κλήρωσης -όπως αποκάλυψε η ΕΣΑμΕΑ- αποτελεί απόδειξη ότι η συμπερίληψη στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης παραμένει κενό γράμμα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τέτοια "μεμονωμένα περιστατικά" έχουν τη βάση τους στη ρατσιστική ιδεολογία της αρτιμέλειας και της απόκρυψης της αναπηρίας, της αναπαραγωγής του στίγματος», σχολιάζει, προειδοποιώντας ότι «εάν δεν αρθεί άμεσα αυτός ο αποκλεισμός, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα έχει επιβεβαιώσει πως δεν έχει καμία ευαισθησία για την διασφάλιση πως το σχολείο είναι συμπεριληπτικό».

«Όπως ακριβώς το αποδεικνύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάθε μέρα, με τη συνειδητή εγκατάλειψη της ειδικής αγωγής, της παράλληλης στήριξης, του δημόσιου σχολείου εν γένει, τις τιμωρητικές αξιολογήσεις με πολιτικά κριτήρια αντί των δια βίου επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών και αντί της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών, με την απουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών από τα σχολεία και με τόσα περιστατικά διακρίσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας», τονίζει και καταλήγει:

«Σε ένα σύγχρονο κράτος τα παιδιά στο σχολείο διδάσκονται αποδοχή και συμπερίληψη, διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στη μάθηση και τις δραστηριότητες, τα δικαιώματα όλων των παιδιών γίνονται σεβαστά. Μέχρι να το πετύχουμε συνεχίζουμε τον αγώνα μαζί με το αναπηρικό κίνημα».