Άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα: «Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο»

Υπέρ της συμπόρευσης ο Φάμελλος και η πλειοψηφία του κόμματος, ενώ κάθετα αντίθετος είναι ο Πολάκης, όπως φαίνεται στην ανάρτησή του

Άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση που εξέδωσε, όπου αναφέρει ότι η σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Ταυτόχρονα τονίστηκε ότι «οι παράλληλες πορείες τους οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου».

Σε αυτή την λογική, πάντως, δεν συμφωνεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με αναάρτησή του ξεκεθαρίσει: «Δεν υπάρχουν μεσσίες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η χώρα και η κοινωνία βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στον έβδομο πλέον χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής γίνεται κάθε μέρα που περνάει πλειοψηφικό στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και αυτή η αναγκαιότητα για αλλαγή αφορά όλα τα μεγάλα ζητήματα.

Για ακόμα μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον κατήφορο της τοξικότητας, της έντασης και του διχασμού με την απαράδεκτη και αντισυνταγματική τροπολογία που ψήφισε η ΝΔ για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μην μπορώντας να αποδεχτεί την ήττα του από τον τίμιο και δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφεύγει στον αυταρχισμό και την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που στάθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, απαιτώντας αλήθεια και δικαιοσύνη, θα ακυρώσει στην πράξη αυτή την άθλια τροπολογία.

Ο αγροτικός κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εμπαιγμό της κυβέρνησης ως προς τη πληρωμή των επιδοτήσεων, με καθυστερήσεις, μειωμένες καταβολές και απώλεια πόρων, λόγω του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αδράνεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία της ζωονόσου της ευλογιάς έχει αποδειχτεί καταστροφική για τους κτηνοτρόφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και την αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου και την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων. Η κυβέρνηση μόλις χθες παρουσίασε ένα μέρος της πρότασής μας για τη συγκρότηση Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, που θα παρακολουθεί την εξέλιξη της ζωονόσου. Ελπίζουμε να οικειοποιηθούν το σύνολο των προτάσεων μας.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει την επίθεση στην εργασία με την ψήφιση ενός ακόμη αντεργατικού νόμου που φέρνει τη 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη, αντί για μείωση του χρόνου εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών, ασφάλεια στην εργασία. Ταυτοχρόνως, επιχειρεί δήθεν να δαμάσει την ακρίβεια με μέτρα κοροϊδία όπως η μείωση των τιμών σε κάποιους κωδικούς, αντί να μηδενίσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα, να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, να σπάσει τα καρτέλ που αισχροκερδούν (ενέργεια, διυλιστήρια, τράπεζες) και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κόστος στέγης, ενώ η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει τραγική κυρίως λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό.

Στην εξωτερική πολιτική, είναι αναγκαίο η χώρα να εγκαταλείψει τη στρατηγική του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να επιστρέψει στην ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική λόγω και των σημαντικών εξελίξεων που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας μετά την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, χωρίς προοπτική δίκαιης επίλυσης του Παλαιστινιακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ με λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και μετά το ελπιδοφόρο εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα με τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν που δημιουργεί θετικές προσδοκίες για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο.

«Η σχέση ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική»

Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μια προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να είναι η εναλλακτική διέξοδος. Συνεπώς, οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο θα κρίνουν κατά πόσο είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει τονίσει την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα σύγκλισης από τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει να είναι η κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού χώρου και όσο συντηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, ο μόνος κερδισμένος είναι η ΝΔ, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της ακροδεξιάς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Με Πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών.

Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα. Με κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Για να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης.

Υπέρ της συμπόρευσης με Τσίπρα ο Φάμελλος

Την κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την προοπτική συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματός του ενώ τάχθηκε υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες. Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική.

Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει».

Πολάκης: Η παραίτηση Τσίπρα διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα, αιχμηρή κριτική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργού άσκησε ο Παύλος Πολάκης μέσα από ανάρτησή του.

Μεταξύ άλλων επεσημαίνει ότι «αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη [Τσίπρα] διασπά και αδυνατίζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ενώ καλεί «όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.

«Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τη θεωρώ θετική εξέλιξη για το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που πέρασε δυο διαστάσεις πρόσφατα και πήγε να ισορροπήσει μετά τις τελευταίες εκλογείς για πρόεδρο και το πρόσφατο συνέδριο που διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα αριστερών προοδευτικών αλλαγών πάνω στο οποίο καλέσαμε και καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να τοποθετηθούν!», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του κ. Πολάκη:

«Επειδή βλέπω πολλές «διαρροές» που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, αυτά που είπα καθαρά είναι τα εξής:

1) Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τη θεωρώ θετική εξέλιξη για το Συριζα-ΠΣ που πέρασε δυο διαστάσεις πρόσφατα και πήγε να ισορροπήσει μετά τις τελευταίες εκλογείς για πρόεδρο και το πρόσφατο συνέδριο που διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα αριστερών προοδευτικών αλλαγών πάνω στο οποίο καλέσαμε και καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να τοποθετηθούν!

Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική!

2) Προσωπικά αρνήθηκα να δώσω οποιαδήποτε συνέντευξη πριν την Πολιτική Γραμματεία και δεν μου αρέσει να βλέπω κάποιους να βγαίνουν στα κανάλια λες και είναι «εκπρόσωποι τύπου» νέου κόμματος υπό κατασκευή , όντας βουλευτείς του Συριζα!!!ΦΤΑΝΕΙ !!

3) Θεωρώ πως όλοι και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί πρώτα απ όλα και πάνω απ’ όλα από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εκπέμψει σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα απ’ όλα τον Ελληνικό λαό.

4) Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα π.χ, για «ταμείο εφοπλιστών» εμένα δεν με εμπνέουν!

5) Προφανώς και δεν υπάρχουν ΜΕΣΣΙΕΣ, αλλά συλλογική προσπάθεια και λαϊκό κίνημα που αν δεν κινηθεί δεν θα αλλάξει τίποτα!

Γι αυτό

Συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει.

Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.

Αυτά είπα ΑΚΡΙΒΩΣ και ο,τι άλλο διαβάσετε είναι ψέματα».