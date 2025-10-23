Διαφωνία Πολάκη – Φάμελλου: «Ο Αλέξης έκανε διάσπαση», είπε ο βουλευτής – «Δεν έχουμε αντιπαραθετική σχέση με τον Τσίπρα», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

0

Τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος

Σε αντιπαράθεση ήρθαν Παύλος Πολάκης και Σωκράτης Φάμελλος στη πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του κόμματος πρότεινε συμπόρευση με τον πρώην αρχηγό του, με τον Χανιώτη βουλευτή να διαφωνεί, υποστηρίζοντας ότι ο Τσίπρας «έκανε διάσπαση», σύμφωνα με το newsbeast.

«Ο Αλέξης έκανε διάσπαση», είπε ο Παύλος Πολάκης, με τον Σωκράτη Φάμελλο να απαντάει: «Διαφωνώ, δεν έχουμε αντιπαραθετική σχέση με τον Τσίπρα».

Προηγουμένως, μιλώντας στη συνεδρίαση που είναι σε εξέλιξη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσοντας τις θέσεις του υποστήριξε ότι «σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει».

Σχολιάζοντας το έργο του Τσίπρα στην ηγεσία του κόμματος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση».

Τότε, πρότεινε ότι «ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών».

Συνεχίζοντας μίλησε για την κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πρωτοβουλίες του κόμματος για την ενότητα του προοδευτικού χώρου: «Πιστεύουμε στην κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την πολιτική αλλαγή είναι η πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση. Δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω αυτή η αλλαγή. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει πρωτοβουλίες: Δείχνουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι τα προβλήματα έχουν κόμμα και χρώμα. Ταυτόχρονα καταθέτουμε λύσεις οι οποίες έχουν ταξικό, αριστερό πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα τροφοδοτήσουμε την κοινωνική συζήτηση και την ανάγκη προοδευτικής διεξόδου, είτε προγραμματικά είτε με την κουλτούρα των συμμαχιών. Να αποκτήσει σχήμα, μορφή και περιεχόμενο η προοδευτική συνεργασία, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου».

Ζήτησε από τα στελέχη «να αναλάβουμε πρωτοβουλίες συνεργασιών και κοινής δράσης -όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή- και τοπικά και κεντρικά για τα πραγματικά προβλήματα του λαού και της πολιτικής».

Είπε ακόμη ο Σωκράτης Φάμελλος: «Στο θέμα που προέκυψε με τον Άγνωστο Στρατιώτη, είπα ξεκάθαρα ότι θα καταργήσουμε την τροπολογία-ντροπή στην πράξη. Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της διανόησης και του πολιτισμού να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες, μαζί στην πλατεία Συντάγματος» τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ και συνέχισε:

«Παίρνουμε πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες άλλων, ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες. Αναδεικνύουμε το μείζον ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί από την προοδευτική πλευρά. Γι' αυτό και απαιτείται ένας πλουραλισμός πρωτοβουλιών που να θέτει το βασικό ερώτημα: Γιατί να μη συνεργαστούμε; Παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις, τηρώ όλες τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αλλάξει και να γίνει ένας αποτελεσματικός, δυναμικός, αριστερός πολιτικός οργανισμός.

Η εσωκομματική συζήτηση οφείλει να είναι πολιτική. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγούν σε εσωστρέφεια ή αδράνεια. Έχουμε ευθύνη, έχουμε συλλογικότητα, έχουμε σχέδιο. Με πολιτική δράση, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και ενότητα οφείλουμε να ανταποκριθούμε στη συζήτηση και για το σήμερα και για το αύριο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σκληρή και εφ' όλης της ύλης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η κυβέρνηση έφερε και ψήφισε το 13ωρο, εφαρμόζοντας έναν εργασιακό μεσαίωνα. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, έγινε μια κρίσιμη και αποκαλυπτική συζήτηση στη Βουλή -μετά το φιάσκο της Νέας Υόρκης- η οποία φανέρωσε τις πολλαπλές υποχωρήσεις και ήττες της κυβέρνησης με ευθύνη του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Η πολιτική τού δεδομένου συμμάχου παράγει μόνο προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε, για να βγει από το αδιέξοδο, να ανακοινώσει δύο πρωτοβουλίες, που δεν είναι πρωτοβουλίες. Μια για τη Μονή του Σινά και μία για τη Σύνοδο των παράκτιων χωρών, με τεράστια ανωριμότητα.

Υπήρξαν και θέματα που προέκυψαν μετά τη δικαίωση του αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Αφού υπήρξε μια σαφέστατη υποχώρηση και ήττα της κυβέρνησης, ακολούθησε μια -τραμπικής έμπνευσης- τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που αμφισβητεί δημοκρατικά δικαιώματα και συνταγματικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, θέλει να κρύψει ότι η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής στη χώρα, ενώ υπάρχει πλήρης κατάρρευση του πρωτογενή τομέα.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον γίνεται πανευρωπαϊκά γνωστό. Γαλάζια στελέχη, όπως ο περίφημος "Φραπές" μαθαίνουμε ότι ελέγχεται για μαύρα εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή αυτοκίνητα. Η εγκληματική συμμορία πλέον αναγράφεται στα ευρωπαϊκά έγγραφα και ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που κάνει είναι να κουκουλώνει το σκάνδαλο, απορρίπτοντας την Προκαταρκτική Επιτροπή.

Αυτή η κυβερνητική πολιτική μειώνει συνολικά το ΑΕΠ της χώρας και την απαξιώνει κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη είναι ο αυταρχισμός ακόμα και σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς που σήμερα διαδήλωναν για ένα δίκαιο σχολείο».

Συμπυκνώνοντας υποστήριξε: «Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Η πλειονότητα της κοινωνίας ζητά πολιτική αλλαγή, δεν εμπιστεύεται τον κ. Μητσοτάκη και πιστεύει ότι έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς, όπου πλέον προκύπτουν κεντρικά ζητήματα δημοκρατίας και συμφερόντων της χώρας».

Αναφέρθηκε στις ενωτικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Έχουμε προτείνει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, φόρουμ διαλόγου, αλλά και εξωκοινοβουλευτικές συμμαχίες για τα προβλήματα της κοινωνίας. Οι λίγες θετικές στιγμές είχαν μεγάλο αποτύπωμα… Όμως και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Αριστερά έχουμε αρνήσεις και υπαναχωρήσεις. Και εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες».

Και σημείωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και έναν χρόνο κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Από την αναξιοπιστία και από το ναδίρ, έχει αλλάξει. Έχει ανανεώσει τα όργανά του. Έχει δυναμική παρουσία μέσα και έξω από τη Βουλή. Λύσαμε σοβαρά προβλήματα του παρελθόντος και δεν έχουμε αφήσει ποτέ χωρίς αντιπολίτευση την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βεβαίως πήραμε πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας για το πολιτικό μας σχέδιο».