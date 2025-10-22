Δημοσκόπηση Mega: Ανοδική τάση στην πρόθεση ψήφου για τον Τσίπρα, εφόσον δημιουργήσει κόμμα

0

Αγγίζει το 16% η διαφορά της πρώτης Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Φαίνεται ότι η ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο κόμμα μπορεί αναδιατάξει την δυναμική στον χώρο, όπως φάνηκε από την δημοσκόπηση της Metron Analysis που έγινε για λογαριασμό του Mega και παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην συγκεκριμένη σφυγμομέτρηση καταγράφεται στην δυνητική πρόθεση ψήφου για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Οι πολίτες εκτιμούν ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα ταράξει θετικά (38%) τα λιμνάζοντα πολιτικά νερά. Το ενδιαφέρον είναι ότι θετική επίπτωση βλέπουν 3 στους δέκα κεντρώους (35%), κεντροδεξιούς (30%), και δεξιούς (28%).

Στη στατική φωτογραφία της πρόθεσης ψήφου, χωρίς την μέτρηση των νέων υπό εκκόλαψη κομμάτων, η ΝΔ καταγράφει πτώση, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα – με εξαίρεση το ΚΚΕ- γεγονός που καταδεικνύει την αδυναμία της αντιπολίτευσης να εισπράξει από τη γενικευμένη δυσαρέσκεια για την διακυβέρνηση και την πορεία της χώρας και για ζητήματα όπως η ακρίβεια, η οικονομία, η θεσμική κρίση, η διαφθορά και η ανασφάλεια.

Σε αυτό περιβάλλον το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας έχει μειωμένη απήχηση (36%) ενώ οι πολίτες ζητούν με συντριπτική πλειοψηφία πολιτική αλλαγή (63%).

Πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια

Οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν παγιωμένη αντίληψη ότι η χώρα πορεύεται σε λάθος κατεύθυνση σε ποσοστό 69%.

Η ακρίβεια παραμένει- αν και καταγράφεται οριακή πτώση- το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών σε ποσοστό 44%. Δηλαδή, ένας στους δύο πολίτες θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ενώ για περισσότερους από έναν στους τρεις πολίτες η οικονομία αποτελεί επίσης σημαντικότερο πρόβλημα.

Η κυβέρνηση φαίνεται, ότι έχει χάσει τη μάχη της «τσέπης» και πως τα όποια μέτρα ανακοινώνει, όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις στη ΔΕΘ δεν ανατρέπουν την εικόνα. Συνδυαστικά, αυξάνεται ως σημαντικό πρόβλημα η κρίση θεσμών (από 16% σε 22%), όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη λόγω παρεμβάσεων στο έργο της και η ανασφάλεια των πολιτών λόγω κυβερνητικής ανεπάρκειας (από 8% σε 12%). Πάντως, παρά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαφθορά ως πρόβλημα παραμένει στην 4η θέση με το ίδιο ποσοστό (13%), το οποίο δεν είναι όμως, αμελητέο.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αξιολογούνται αρνητικά από τους πολίτες (7 στους 10) – αυξάνονται οριακά οι αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση και μειώνονται οριακά για τον κ. Μητσοτάκη από τον περασμένο μήνα – ενώ οι αρνητικές αξιολογήσεις για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον κ. Ανδρουλάκη προέρχονται από τους 8 στους δέκα πολίτες.

Μητσοτάκης με διαφορά καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Όσο συζητείται στη δημόσια σφαίρα το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τόσο καταγράφεται στις συνειδήσεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός και αυθόρμητα μπαίνει στις απαντήσεις της καταλληλότητας για πρωθυπουργός φθάνοντας τα ποσοστά των άλλων αρχηγών της αντιπολίτευσης που ηγούνται κομμάτων. Ο «Κανένας» έχει παγιωθεί ως καταλληλότερος με 34% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί στο 25%. Από 6% συγκεντρώνουν Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Αλέξης Τσίπρας φθάνει το 5%.

Άνοδο στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ

Η ΝΔ έχει επιπλέον απώλειες στην πρόθεση ψήφου καθώς συγκεντρώνει 20,9% – μείωση κατά 1% από τον Σεπτέμβριο- ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν μικρότερη επιρροή με εξαίρεση το ΚΚΕ. Ενδιαφέρον έχει ότι αυξάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος κατά 1,4% και η αποχή κατά 2,5%, στοιχεία απόρριψης των υπαρχόντων κομμάτων και της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού σε αυτή την φάση.

Ακόμη και αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές θα υποχρεωθεί να αναζητήσει συμμαχίες για να κυβερνήσει καθώς η αυτοδυναμία απέχει σημαντικά ή να κάνει δεύτερες εκλογές.

Στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου η ΝΔ εμφανίζει άνοδο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο καθώς οι αναγωγές από την αδιευκρίνιστη ψήφο την ευνοούν. Δηλαδή, οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από τη ΝΔ.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 28,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,8%, η Ελληνική Λύση 11,7%, το ΚΚΕ 10%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, το ΜεΡΑ25 3,1%.

Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Τσίπρα

Πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 24%, με άνοδο μίας μονάδας στο πολύ πιθανό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ μειώνεται το απίθανο κατά 2 μονάδες (από 60% σε 58%). Αν και οι Αριστεροί και Κεντροαριστεροί αποτελούν τη βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι αξιοσημείωτο ότι στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, και τους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς το 12%.

Η ακτινογραφία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα δείχνει ότι παίρνει 8% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 12,1% από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,της Πλεύσης Ελευθερίας, των Αναποφάσιστων, 11,9% από του ΠΑΣΟΚ, 10,7% από άκυρο, λευκό και κανένα.

Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Σαμαρά

Χαμηλότερη από το κόμμα Τσίπρα είναι η πιθανότητα για στήριξη ενός κόμματος του κ. Σαμαρά αλλά αν δημιουργηθεί θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Πολύ πιθανό και πιθανό να το ψηφίσει είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα. Δύο στους δέκα δεξιούς (21%), και κεντροδεξιούς (20%) θα το ψήφιζαν ενώ από το κέντρο το ποσοστό φθάνει το 13%.

Όμως, ο κύριος όγκος τους προέρχεται από τη ΝΔ (20,6%), τους Αναποφάσιστους (14,6%), Άκυρο – Λευκό – Κανένα (11,6%), Ελληνική Λύση (11,2%), ΠΑΣΟΚ (11%), Φωνή Λογικής (6,6%) και Πλεύση Ελευθερίας (6,1%).

Οι πολίτες είναι διχασμένοι αν πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές, με το 48% να επιθυμεί εξάντληση της τετραετίας και το 49% να θέλει να στηθούν κάλπες.