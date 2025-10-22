Αλέξης Τσίπρας: 6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής

0

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα νερά στα οποία πλέουμε αχαρτογράφητα»

Σε «6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής» αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του στην «Κ» με αφορμή την πρόταση του πρωθυπουργού για την μια διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα νερά στα οποία πλέουμε αχαρτογράφητα. Απαιτείται σχέδιο και στρατηγική. Δεν υπάρχει περιθώριο για επικοινωνιακούς χειρισμούς, ούτε για μικροκομματικούς υπολογισμούς. Δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ εξάντλησε το χρόνο. Αξιοποίησε προεκλογικά τους υψηλούς τόνους για εκλογικό όφελος, χωρίς όμως εθνική στρατηγική και πυξίδα, κρύβοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή όμως το πρόβλημα σε συναντά, χωρίς να το επιλέξεις και κυρίως χωρίς μπορείς να το αποφύγεις. Και τότε χωρίς πυξίδα, κινδυνεύεις να ρίξεις τη χώρα στα βράχια. Ας κάνουμε, έστω και τώρα, ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας.

«Η πρωτοβουλία ή η παρότρυνση της αμερικανικής κυβέρνησης για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο είναι υπό προϋποθέσεις αξιοποιήσιμη. Το ερώτημα είναι τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, εκτός από το να σπεύσει να αναγγείλει μια Διάσκεψη που δεν έχει προετοιμάσει, μόνο και μόνο για να μη φανεί ότι σέρνεται σε αυτήν; Και κυρίως ποια είναι η προεργασία της, ώστε να αποβεί επωφελής για τα εθνικά συμφέροντα;», διερωτάται και τονίζει πως «μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν υπάρχει συναντίληψη των ΗΠΑ με τις ελληνικές θέσεις, που άλλωστε στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο». «Αν δεν υπάρχει συναντίληψη, δεν έχει νόημα η ενεργοποίηση της ελληνικής πρωτοβουλίας. Αν όμως η πρωτοβουλία, όπως παραπάνω εκτίμησα, δεν ανήκει στην ελληνική πλευρά, και δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία σοβαρή προετοιμασία, τότε η Διάσκεψη αυτή, αν δεν ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τα ελληνικά συμφέροντα», προειδοποιεί.

«Κεντρικός άξονας της στρατηγικής μας πρέπει να είναι ο συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία και η αποκλειστική συμμετοχή της στη Διάσκεψη. Την ίδια στιγμή πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε η Διάσκεψη να συνεισφέρει στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, σε μία περίοδο που δημιουργούνται ελπίδες σε αυτήν την κατεύθυνση», υπογραμμίζει επίσης ο πρώην πρωθυπουργός.