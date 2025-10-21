Παύλος Μαρινάκης: Η τροπολογία κατοχυρώνει τον σεβασμό σε έναν «ιερό χώρο» για τους ήρωες του Έθνους

0

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η τροπολογία απαγορεύει διαδηλώσεις στον χώρο ακριβώς μπροστά από το Μνημείο

Την κυβερνητική τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη υπερασπίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega και τόνισε ότι πρόκειται για μια αυτονόητη ρύθμιση που κατοχυρώνει τον σεβασμό σε έναν «ιερό χώρο» αφιερωμένο στους ήρωες του Έθνους. Όπως είπε το κράτος δεν θα έπρεπε καν να χρειάζεται να θεσπίσει τέτοια τροπολογία, ωστόσο επειδή κάποιοι δεν σέβονται το μνημείο, η κυβέρνηση οφείλει να το προστατεύσει θεσμικά.

Γιατί ήρθε η τροπολογία τώρα

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση «άνοιξε αχρείαστο μέτωπο» εν μέσω της κοινωνικής έντασης για τα Τέμπη. Εξήγησε ότι η ρύθμιση δεν στρέφεται κατά των συγγενών των θυμάτων ούτε σχετίζεται με τον Πάνο Ρούτσι, που έκανε απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος. «Αργήσαμε ως κράτος», είπε, συγκρίνοντας το ζήτημα με την παρέμβαση της κυβέρνησης στα πανεπιστήμια για την αντιμετώπιση των καταλήψεων. Όπως στα ΑΕΙ επιβλήθηκε ο νόμος, έτσι πρέπει τώρα να επιβληθεί ο σεβασμός σε εθνικά σύμβολα, συμπλήρωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει «ψευτοδιλήμματα» και να διχάσει την κοινωνία, προβάλλοντας το ζήτημα ως αντιπαράθεση ανάμεσα στον σεβασμό στους ήρωες του Έθνους και στον σεβασμό στα θύματα των Τεμπών. «Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών θέλει και τα δύο», τόνισε.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η τροπολογία απαγορεύει διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες ή οποιαδήποτε ενέργεια βεβήλωσης στον χώρο ακριβώς μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλά άλλα σημεία γύρω από τη Βουλή όπου μπορούν να γίνονται ειρηνικές διαμαρτυρίες. Επανέλαβε ότι το Μνημείο «είναι χώρος ιερός και πρέπει να μείνει απαλλαγμένος από κάθε είδους εκδηλώσεις».

Ερωτηθείς τι θα συμβεί αν κάποιος γονιός θύματος από τα Τέμπη ξαναστήσει σκηνή ή γράψει το όνομα του παιδιού του στο σημείο, απάντησε ότι από τη στιγμή που κάτι ψηφίζεται και αποτελεί νόμο του κράτους, οι αρχές υποχρεούνται να τον εφαρμόσουν. Η αστυνομία, είπε, έχει την εμπειρία και την επαγγελματική επάρκεια να το πράξει με κλιμακωτό τρόπο.

Σχέση με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις που δέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει τη σύγκρουση με τους συγγενείς των θυμάτων και «κανείς δεν θέλει να συλλάβει έναν άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του». Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή η παραβίαση νόμων. Υποστήριξε ότι η πολιτεία στέκεται στο πλευρό των οικογενειών και πως το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη «ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινων λαθών και παθογενειών του κράτους».

Αντέδρασε στη φράση δημοσιογράφου ότι τα παιδιά «δολοφονήθηκαν από την κρατική αναλγησία», λέγοντας πως ο όρος «δολοφονία» είναι βαρύς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Έφερε ως παράδειγμα το Μάτι και το ναυάγιο του «Σάμινα», λέγοντας ότι ούτε εκεί μίλησε κανείς για «δολοφονίες», αν και υπήρχαν σοβαρά λάθη του κράτους.

Τόνισε ότι για τα Τέμπη υπάρχει ήδη δίκη σε εξέλιξη με 36 κατηγορούμενους, μεταξύ αυτών και δύο πρώην υπουργοί, ενώ σε άλλες εθνικές τραγωδίες, όπως στο Μάτι ή στη Μάνδρα, «ούτε ένας υπουργός δεν δικάστηκε».

Ο ρόλος του δήμου Αθηναίων

Στο ερώτημα γιατί ανατίθεται ο καθαρισμός του μνημείου σε ιδιωτική εταιρεία και όχι στον δήμο Αθηναίων, απάντησε πως ο δήμαρχος Χάρης Δούκας έδειξε απροθυμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και «επέλεξε να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου». Όπως είπε, η «φροντίδα» του μνημείου, σύμφωνα με τη νομική ορολογία της τροπολογίας, αφορά τη διατήρηση της καθαριότητας και της ευπρέπειας του χώρου. Στόχος είναι το Μνημείο να παραμείνει καθαρό και αφιερωμένο μόνο στη μνήμη των πεσόντων.

Για τους αγρότες και τις αποζημιώσεις

Σε ερώτηση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει θέσει χρονοδιάγραμμα ώστε οι πληρωμές να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, εντός των προσεχών εβδομάδων. Διαβεβαίωσε ότι οι αγρότες «θα πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται» και πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στις διασταυρώσεις για τον εντοπισμό παραβατικών περιπτώσεων, όχι σε πρόβλημα ρευστότητας.

Αναφέρθηκε και στην έρευνα της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), διευκρινίζοντας ότι «δεν σχετίζεται με τις νέες πληρωμές». Εξήγησε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ικανοποιήσει δύο στόχους: να πληρώνονται έγκαιρα οι συνεπείς αγρότες και να διώκονται όσοι παρανομούν.

Για την αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την οικονομία

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε την κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα 40 δισ. ευρώ που διέθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πανδημία «ήταν χρήματα που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ». Ανέφερε ότι τέτοιες τοποθετήσεις παραποιούν τα γεγονότα και εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Θύμισε ότι το 2015 η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη κρίθηκε χάρη στις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και όχι του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι χάρη στην ευρωπαϊκή σταθερότητα υπήρξαν τα δημοσιονομικά περιθώρια για τις ενισχύσεις των 40 δισ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα εμβόλια.