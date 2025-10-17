Μαρινάκης: Το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την «Ιθάκη» του Τσίπρα είναι η Πηνελόπη, δηλαδή η εξουσία

0

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι άδικο να λέει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει ζήτημα κυβερνησιμότητας

«Το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα είναι η Πηνελόπη, που είναι η εξουσία», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, που όπως ανακοινώθηκε σήμερα θα φέρει τον τίτλο «Ιθάκη».

Όπως είπε, «να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το ταξίδι ήταν τα capital controls, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του πρωθυπουργού στα σημερινά εγκαίνια του νέου κτιρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα από τα τέσσερα περιφερειακά πρωτοδικεία που δημιουργούνται και πλέον θα εκδικάζουν διαφορές έως 250 χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι είναι άδικο να λέει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει ζήτημα κυβερνησιμότητας, από τη στιγμή που στις προηγούμενες κυβερνήσεις ζήσαμε τις απόλυτες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και την απόλυτη κατάρρευση του κράτους δικαίου, ενώ όπως είπε μέσα σε 6 χρόνια έγιναν στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν σε 45, από την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τις φρεγάτες Belharra και τη Chevron.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι ο πρωθυπουργός χθες χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες του καναπέ όσους εκ του ασφαλούς – όπως είπε – διασπείρουν προπαγάνδα που έχει ως σκοπό να πλήξει τη χώρα και όχι την κυβέρνηση. «Τη μία μέρα εργαλειοποιούν ένα τραγικό δυστύχημα, την επόμενη μέρα κάνουν αντιπολίτευση στην ίδια τους τη χώρα, διακινώντας ψέματα προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν ψηφιστεί από το κόμμα και τους πολίτες ως πρώην πρωθυπουργοί.