Κωνσταντοπούλου: Ο πρωθυπουργός έχει βαθιά δυσανεξία στη Δημοκρατία και τον διάλογο

«Η χώρα δεν ήταν ποτέ "ρεντίκολο" κ. Μητσοτάκη»

Απάντηση στον πρωθυπουργό για το ότι πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησαν αρκετή παραπάνω ώρα από την προβλεπόμενη στην πρωτολογία τους, έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δευτερολογία της στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μια βαθιά δυσανεξία στη Δημοκρατία, βαθιά δυσανεξία στον διάλογο. Δεν αντέχει, ούτε να ανταλλάζει απόψεις ούτε να υπάρχει αντιπολίτευση και θέλει να την εξαλείψει και ο τρόπος που βρήκε είναι να φεύγει και να κλείνει τα μικρόφωνα» και επισήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης κάθε φορά φεύγει με κάποιο πρόσχημα από τη Βουλή γιατί δεν αντέχει τον διάλογο».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε: «Γίνεται σήμερα συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, την προκάλεσε ο πρωθυπουργός και στη δευτερολογία του μας μάλωσε ότι μιλήσαμε πολύ. Ανέβηκε ο πρωθυπουργός στο βήμα, την 30η φορά που έρχεται στη Βουλή στα 2,5 χρόνια, 9η φορά για το 2025 και είπε ότι μιλήσατε πολύ όλοι οι αρχηγοί… Το μεγαλύτερο αμάρτημα στη χώρα του εγκλήματος των Τεμπών, του εγκλήματος των υποκλοπών, των εγκλημάτων γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη χώρα της διαπλοκής και της διαφθοράς με τη Siemens, με τις εξοπλιστικές εταιρείες, στη χώρα που 57 ζωές αφαιρέθηκαν βίαια και μια κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την υπουργική ασυλία, το μεγαλύτερο έγκλημα είναι να μιλήσεις πολύ στη Βουλή. Και τελικά μας είπε ο πρωθυπουργός ότι αφού μιλήσατε πολύ και δεν σέβεστε τους κανόνες, γιατί ο πιο ιερός κανόνας είναι ο χρόνος στη Βουλή και όχι το να μη σκοτώσεις άνθρωπο… Ο πιο ιερός κανόνας είναι ο χρόνος στη Βουλή και όχι να μη κλέβεις τα χρήματα των αγροτών και να τα δίνεις στους δικούς σου. Αυτά είναι τα δείγματα και τα επίχειρα αυτής της ακραίας υποκρισίας και αλαζονείας του κ. Μητσοτάκη που δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε πίσω από το δάχτυλό του, μολονότι το προσπαθεί πολύ».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή το θέμα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δήλωσε ότι «το πρόβλημα που δεν έχει καταλάβει ίσως ο κ. Μητσοτάκης, είναι ότι η δύναμη δεν είναι στους εξοπλισμούς, στις φρεγάτες, στις Belharra, στα υποβρύχια που γέρνουν, στα τανκς, στους όλμους και στα ελικόπτερα. Η δύναμη είναι στο φρόνημα και τη συνείδηση, στην αγάπη για την πατρίδα και τον άνθρωπο». Επίσης, εξέφρασε τη λύπη της «που έχει τέτοια ανάγκη ο κ. Μητσοτάκης να χρίσει τις σημαντικότερες στιγμές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και η σημαντικότερη που βρήκε ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ».

Πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ότι για την ίδια «τα πιο σημαντικά μηνύματα εξωτερικής πολιτικής ήταν τα μηνύματα τα οποία ο λαός εξέπεμψε αντιστεκόμενος και η πιο σημαντική πράξη εξωτερικής πολιτικής του λαού αυτού και όλων όσοι τον συνέδραμαν, αλληλέγγυοι, δεν ήταν η είσοδος της χώρας κάπου, αλλά η απειλή εξόδου της από το συμβούλιο της Ευρώπης όταν απειλήθηκε η Δημοκρατία στη χώρα και ο λαός ήταν εκείνος και αντιστεκόμενοι άνθρωποι και όσοι άσκησαν εξωτερική πολιτική ως πατριώτες και όχι ως καρεκλοκένταυροι κυβερνώντες, που διαφύλαξαν τη τιμή της Δημοκρατίας».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στη χθεσινή δίκη στη Λάρισα για τα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, της απάντησε ότι «δεν ξέρει τίποτα για τη δίκη», τονίζοντας ότι «τα δικά του παιδιά, οι διορισμένοι από την κυβέρνηση του, ο κ. Τερεζάκης, ο κ. Τσαντσαράκης εκπρόσωπος της Interstar… της εταιρείας που εξαφάνιζε τα βίντεο… Δεν ήξερε λοιπόν τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Ανεξάρτητα δρα η δικαιοσύνη, αλλά την ίδια ώρα κομπορρημονούσε ότι θα γίνει η δίκη τον Μάρτιο, αντίθετα με όσα ήθελαν κάποιες δυνάμεις. Ποιες δυνάμεις;», διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ποια δίκη θα γίνει; Η δίκη που δεν έχει κατηγορούμενους τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο, τον Μητσοτάκη; Αυτή η δίκη θα γίνει. Η δίκη που δεν έχει κατηγορούμενους για κακούργημα τους υπαιτίους της Hellenic Train, η δίκη που δεν παραπέμπονται για κακούργημα για την αφαίρεση ανθρώπινων ζωών οι υπαίτιοι για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο και για έκθεση σε βαθμό κακουργήματος. Η δίκη στην οποία δεν υπάρχει καν κατηγορία για την ανάφλεξη, την πυρόσφαιρα και την πυρκαγιά. Αυτή η δίκη θα γίνει, αυτή η δίκη που θέλετε».

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επανέλαβε ότι θα πρέπει να κληθεί ο πρωθυπουργός, εκτός «από τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»».

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός «θέλει να εμφανίζεται στη Βουλή να έχει το πλεονέκτημα», τονίζοντας ότι «το πλεονέκτημα δεν είναι θέμα κόλπων. Δεν χτίζεται με κόλπα το πλεονέκτημα. Χτίζεται με σιγουριά, αποφασιστικότητα, ηγεσία και με αρχές. Όλα αυτά που δεν έχει ο κ. πρωθυπουργός. Είναι ένας πρωθυπουργός των στημένων συζητήσεων, εδώ στη Βουλή, των στημένων δικών που αφορούν την κυβέρνηση. Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Των στημένων ψηφοφοριών με ελεγχόμενη επιστολική ψήφο, των στημένων διαγραφών, Αυγενάκης, Κυριαζίδης, των στημένων γενικά».

«Ντράπηκα που άκουσα έναν πρωθυπουργό να λέει ότι η χώρα μας ήταν ένα ρεντίκολο», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συμπλήρωσε ότι «η χώρα δεν ήταν ποτέ ρεντίκολο. Ρεντίκολο είναι κάποιοι τέτοιοι μικροί, ελάχιστοι πολιτικοί τύποι που νομίζουν ότι μπορούν να καταφέρονται και να μιλάνε για τη χώρα, με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα από τη θέση του πρωθυπουργού».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει «την πιο συγκροτημένη και σίγουρα αναλυτική και λεπτομερή θέση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής» και ότι αυτή «δεν μπορεί να ασκείται μονομερώς από καμία κυβέρνηση» και «για αυτό θα έπρεπε να λειτουργεί το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «εγκληματική» την «πρόσδεση της χώρας στην ατζέντα του ΝΑΤΟ» και «τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ που συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή κορυφώνεται με την ατζέντα Τραμπ και την αύξηση των εξοπλιστικών και όχι αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών».