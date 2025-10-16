Φάμελλος: Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό, σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα

0

Για παρουσίαση μιας «παραποιημένης εικόνας» όσον αφορά την θέση της χώρας σε διεθνές επίπεδο, αλλά και για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στη Βουλή. Ο Σ. Φάμελλος καταλόγισε στον πρωθυπουργό «έλλειμμα εξωτερικής πολιτικής» αλλά και «υποχωρήσεις», ενώ απαντώντας στον Κ. Μητσοτάκη, είπε: «Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό. Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα».

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το ζήτημα με το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η απουσία της χώρας από κρίσιμες διεθνείς συναντήσεις, αλλά και, όπως σημείωσε, «μια εξωτερική πολιτική που άφησε χώρο στην αναθεωρητική ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας».

Αντίθετα, υποστήριξε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ακολουθώντας μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, είχε αφήσει θετικό αποτύπωμα και «διπλωματικό κεφάλαιο» το οποίο σπατάλησε η σημερινή κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν τολμάει να ζητήσει, όπως άλλες χώρες, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ούτε να χαρακτηρίσει γενοκτονία, όπως κάνει ο ΟΗΕ, το έγκλημα στη Γάζα, αποκαλώντας μάλιστα «μέρος του σκηνικού» την παρουσία του πρωθυπουργού στο Σαρμ ελ Σέιχ και κάνοντας λόγο για εξωτερική πολιτική με όρους «επικοινωνίας και όχι ουσίας». Πρόσθεσε, δε, ότι την ώρα που η Ελλάδα «υποχωρεί», η Τουρκία «ενισχύεται», σχολιάζοντας πως καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο και στη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ντροπιαστική» και εναντίον της εθνικής γραμμής την υποστήριξη του Νετανιάχου από την κυβέρνηση, ενώ πρότεινε να καταλήξει αυτή η συνεδρίαση στην δέσμευση για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και στην καταδίκη οποιασδήποτε λύσης έξω από το πλαίσιο του ΟΗΕ, ασκώντας κριτική στο σχέδιο Τραμπ. Η παράκαμψη του ΟΗΕ, εξήγησε, αφορά και τα εθνικά μας θέματα, αφήνοντας αιχμές εναντίον ορισμένων βουλευτών της συμπολίτευσης που εμφανίζονται ως «τραμπικότεροι του Tραμπ» και δημιουργούν «επικίνδυνα προηγούμενα» ακόμα και για την Κύπρο.

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος δήλωσε πως δεν είναι αισιόδοξος για την στάση που θα κρατήσει η χώρα μας στο παλαιστινιακό, όσον αφορά την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, και η οποία αποτελεί τη «μόνη εγγύηση» για ειρήνη. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν αξιοποιεί την θέση της χώρας ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και ότι δεν είπε τίποτα γι΄ αυτά στην παρέμβασή του, ούτε για την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ, η οποία «αλλάζει» τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο, αφού το δίκαιο του ισχυρού κινδυνεύει να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε δριμεία κριτική και στην ΕΕ, η οποία όπως είπε, αντί λαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, έχει μείνει να «ακολουθεί» και να «σύρεται» πίσω από τις πολιτικές των ΗΠΑ. «Αντί για τη στρατηγική αυτονομία και μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, επιλέγει την στρατιωτικοποίηση και την οικονομία του πολέμου, στοχοποιώντας μονομερώς τη Ρωσία», υπογράμμισε, εκφράζοντας για ακόμα μία φορά την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ReArm EU και χαρακτηρίζοντας «υποκριτική» αυτήν την πολιτική της ΕΕ που δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο με το ρωσο-ουκρανικό, την κατοχή στην Κύπρο και την τουρκική προκλητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, καταλόγισε στην κυβέρνηση αδράνεια, καθώς «η εξωτερική πολιτική της αρχίζει και τελειώνει με τη φράση "ό,τι πει ο ισχυρός"» και υπηρετεί το δόγμα του δεδομένου συμμάχου που πάει «από εθνική ήττα σε εθνική ήττα». Σχολίασε, δε, ότι τα «ήρεμα νερά» στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, είναι στην πραγματικότητα «λιμνάζοντα και επικίνδυνα νερά», κάνοντας αναφορά σε μια σειρά από γεγονότα «παρενοχλήσεων» από την Τουρκία.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη με Τουρκία και ότι συνολικά με την πολιτική της, η κυβέρνηση δίνει «συγχωροχάρτι» στην Τουρκία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στην συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, τονίζοντας πως «εξοπλίζεται κανονικά από χώρες του ΝΑΤΟ και μετέχει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».

Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει σε αποτυχία όλες τις προσπάθειες τριμερών συνεργασιών, αντίθετα με την Τουρκία που παίρνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ο Σ. Φάμελλος δήλωσε πως βλέπει «ανησυχητικές εξελίξεις» και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο διπλωματικό λάθος» του πρωθυπουργού ότι παραδέχτηκε πως η Ελλάδα είναι «καλός και δεδομένος πελάτης» των ΗΠΑ και υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα που έχει δείξει ο Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε λόγο για «εμμονική εμπλοκή» της χώρας μας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατάφερε να «διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις μας με τη Ρωσία», με επιπτώσεις στο Κυπριακό αλλά και στην άμυνα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, μετά την αποστολή εξοπλισμού.

Κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος, επανέλαβε πως επί ΣΥΡΙΖΑ η χώρα είχε εξωτερική πολιτική, ήταν παρούσα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και είχε σχέδιο για τη Μεσόγειο, την ενεργειακή πολιτική, και τη συνεργασία με χώρες της περιοχής, όπως και σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος για τα ελληνοτουρκικά.

«Η παρακαταθήκη σας στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μία παρακαταθήκη ηττών, υποχωρήσεων, λανθασμένων και πρόχειρων επιλογών και μείωσης του διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «κάθε έλλειμμα της διπλωματικής πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη μας κοστίζει διπλά και τριπλά». «Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η χώρα χρειάζεται ισχυρότερη εξωτερική πολιτική και εσείς φέρνετε πιο αδύναμη εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μέρας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση και είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε, με πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες, για να φύγει το συντομότερο», κατέληξε.