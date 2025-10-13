Δημοσκόπηση Action 24: Πώς αλλάζει τα δεδομένα στην κεντροαριστερά το ενδεχόμενο να φτιάξει κόμμα ο Τσίπρας – Με διαφορά πρώτη η ΝΔ

0

Τι λένε οι πολίτες για την αντιπολίτευση που ασκείται στην κυβέρνηση

Όλο και περισσότερο έχουν ενδιαφέρον οι νέες δημοσκοπήσεις, όπως αυτή της Opinion Poll, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ACTION 24, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο να φτιάξει νέο κόμμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 8,6% ανέφερε ότι θα ψήφιζε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αν δημιουργηθεί, με το 17,5% να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ρίξει την ψήφο του. Το 69,5% όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ψηφίσει ένα νέο πολιτικό φορέα αν δημιουργηθεί από τον πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πρόθεση ψήφου παραμένει με μεγάλη διαφορά μπροστά η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Μεγάλη διαφορά η Νέα Δημοκρατία

Στην πρόθεση ψήφου σταθερά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και με διαφορά, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, αρκετά κόμματα δίνουν μάχη για να μπουν ή να παραμείνουν στη Βουλή.

Νέα Δημοκρατία – 24,3%

ΠΑΣΟΚ – 11,1%

Ελληνική Λύση – 8,9%

Πλεύση Ελευθερίας – 8,8%

ΚΚΕ – 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ – 3,6%

ΜέΡΑ25 – 2,6%

Νίκη – 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας – 2,6%

Φωνή Λογικής – 3,6%

Νέα Αριστερά – 1%

Επίσης, το 45% πιστεύει ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί ικανοποιητική αντιπολίτευση.

Το 13% θεωρεί ότι η Πλεύση Ελευθερίας ασκεί αντιπολίτευση και μετά ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ – 11,4%

Ελληνική Λύση – 11,4%

ΚΚΕ – 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ – 4,3%

Όσον αφορά, τα προβλήματα που απασχολούν, οι πολίτες απάντησαν:

Ακρίβεια – 55,5%

Οικονομία – 25,6%

Κράτος Δικαίου – 16%

Διαφθορά – 15,9%

Επίσης, το 27,5% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 70,7% διαφωνεί με τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για καταλληλότερο πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνει ο «Κανένας» με 31,3%. Έπειτα, οι πολιτικοί αρχηγοί λαμβάνουν τα εξής ποσοστά: Κυριάκος Μητσοτάκης 28,1%, Νίκος Ανδρουλάκης 7,8% Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,9%, Κυριάκος Βελόπουλος 7,5% και Σωκράτης Φάμελλος 1,8%.