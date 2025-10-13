Θερμή χειραψία Μητσοτάκη με Τραμπ στη Σύνοδο για τη Γάζα – Δείτε εικόνες

0

Εγκάρδιο το σύντομο τετ α τετ των δύο ηγετών στην Αίγυπτο

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχαν θερμή χειραψία σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου για την ειρήνη στη Γάζα που διεξήχθη στην Αίγυπτο.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις περίπου 30 ισχυρές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία κι άλλες που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Ο Τραμπ νωρίτερα είχε μια ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια σύντομη ατομική χειραψία με τους συνολικά 35 ηγέτες που δίνουν το παρόν στη Σύνοδο βγάζοντας παράλληλα και τις απαραίτητες φωτογραφίες, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.