Για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας κάνει λόγο ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσινγκτον τον έλεγχο της Κούβας, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας. «Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για ενδεχόμενα πλήγματα στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν έχει λάβει «οριστική απόφαση» σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι πολύ ικανοποιημένος» από τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά το ότι (οι Ιρανοί) δεν θέλουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν «σήμερα».