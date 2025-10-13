Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος που πρέπει να διαφυλάξουμε»

0

«Έχουμε να παίξουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως μια χώρα η οποία συνομιλεί με όλους του βασικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή» είπε ο πρωθυπουργός

Την ελπίδα ότι η συμφωνία που θα υπογραφεί στον Σαρμ ελ Σέιχ θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια οριστική λύση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τακτική του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σε λίγη ώρα θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ όπου είναι προσκεκλημένη η Ελλάδα, μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, που προσκλήθηκαν και τόνισε τη συγκίνηση που προκάλεσαν οι σκηνές απελευθέρωσης των ομήρων «δυο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ».

Είπε ότι φαίνεται πως κλείνει αυτό το κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος να επιτευχθεί κάτι πολύ μεγαλύτερο, ενώ συνεχάρη τον Πρόεδρο Τραμπ για την επιμονή του να προσεγγίσει αυτή τη δυσεπίλυτη εξίσωση του παλαιστινιακού προβλήματος, μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία.

«Χαίρομαι γιατί η Ελλάδα θα εκπροσωπείται σήμερα στην Αίγυπτο και είναι μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που κλήθηκε να παραβρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας, και πιστεύω ότι έχουμε να παίξουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως μια χώρα η οποία συνομιλεί με όλους του βασικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία και είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο, να θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών που θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι σήμερα θα είναι η αρχή μιας προσπάθειας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της επώδυνης σύγκρουσης «η οποία δεν μπορεί να μην καταλήξει σε μια πολιτική λύση δυο κρατών, που θα συμπράττουν ειρηνικά, και αυτή είναι η μόνη λύση που μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής».

Αναφερόμενος στο θέμα που προέκυψε με την φύλαξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την έκπληξη του γιατί «στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε ορισμένα απολύτως προφανή και αυτονόητα».

Επισήμανε ότι το μνημείο έχει μεγάλο ειδικό βάρος και χρήζει μιας ξεχωριστής προστασίας, προσθέτοντας ότι σύντομα θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση η πρόταση που έκανε να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους μας. Προφανώς και η διαφύλαξη της τάξης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. «Όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν και με τη διάταξη η οποία θα έρθει στη Βουλή. Και θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έσπευσαν πάλι να επενδύσουν σε μία, θα έλεγα, εκτός τόπου και χρόνου "επαναστατική γυμναστική", θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή: να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Κ. Τασούλας: Η Ελλάδα να παίξει έναν ρόλο στην ευκταία ανοικοδόμηση της Γάζας

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. «Είναι ιστορικής σημασίας γιατί φαίνεται ότι με τη συνθήκη ειρήνευσης που θα υπογραφεί στην Αίγυπτο, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, που είναι και ο πρωτομάστορας όλων αυτών των εξελίξεων και νομίζω, όπως πολύ σωστά είπατε, του αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτή τη δραστική πρωτοβουλία, θα επιχειρηθεί, εφόσον όλα τελικά πάνε καλά και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, είμαστε στην πρώτη φάση ακόμη, θα επιχειρηθεί, λοιπόν, να έρθει μία ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν αφορά την περίοδο από την αποτρόπαιη επίθεση της Χαμάς πριν δύο χρόνια στο Κιμπούτς του Ισραήλ, αλλά ουσιαστικά από τον πρώτο Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948. Στην ουσία μία κρίση, μία ταλαιπωρία, μία επανάληψη συγκρούσεων και απίστευτου μίσους που κρατάει πάνω από 77 χρόνια, φαίνεται ότι πάει να επιλυθεί με όρους διάρκειας και ειρηνικής συνύπαρξης», τόνισε ο κ. Τασούλας.

Και συνέχισε λέγοντας: «Την Ελλάδα αυτονοήτως την ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πέραν του ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή μας. Πάντα υπήρξαμε συνομιλητές και των δύο πλευρών, ασχέτως αν είμαστε στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος του Ισραήλ, ποτέ δεν κόψαμε επαφή με το Παλαιστινιακό μέρος. Συμμετείχαμε σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, φιλοξενήσαμε παιδιά τραυματισμένα, άρρωστα σε ελληνικά νοσοκομεία. Κρατήσαμε, νομίζω, μια στάση, η οποία έδειξε πως η Ελλάδα παίζει ένα ρόλο στην περιοχή και ελπίζω, εφόσον εξελιχθούν όλα ομαλά, η Ελλάδα να παίξει και έναν ρόλο στην ευκταία ανοικοδόμηση της Γάζας».

Ως προς το θέμα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως «σκεφτόμουν μετά από την αντιπαράθεση που υπήρξε, πως ο ιδεώδης τρόπος να χειριστούμε αυτό το θέμα -γιατί ανοίξατε ένα διάλογο και νομίζω αξίζει τον κόπο να δώσετε λίγο χρόνο, αυτός ο διάλογος να ωριμάσει- ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δεν είναι εύκολο να το αποστειρώσουμε στο μυαλό μας το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα άξιζε να το κάνουμε, βλέποντας πώς είναι τα αντίστοιχα μνημεία σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεξαιρέτως, σε όλες τις χώρες του κόσμου ασχέτως πολιτικού καθεστώτος και να σκεφτούμε ότι, αυτό το μνημείο συμβολίζει, τους αγώνες του έθνους, τους απελευθερωτικούς και τους αμυντικούς, τις πιο φονικές μάχες. Οι πιο φονικές μάχες του έθνους μας και οι πιο ένδοξες είναι γραμμένες πάνω στον πωρόλιθο, στον τοίχο πίσω από το κενοτάφιο - γιατί θυμίζω πρόκειται για κενοτάφιο, δεν πρόκειται για απλό έργο τέχνης - και να αντιληφθούμε ότι εκπροσωπεί τον Άγνωστο Στρατιώτη, μακριά από την επικαιρότητα, γιατί πάντα θα υπάρχει μια επικαιρότητα, η οποία θα επηρεάζει τη σκέψη μας, ώστε να καταλήξουμε ευκολότερα στο πώς θέλουμε να είναι ο προορισμός του» και κατέληξε λέγοντας: «Θέσατε ένα θέμα επίμαχο πάντως, απόδειξη είναι η ένταση που υπάρχει. Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο».