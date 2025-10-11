Παύλος Μαρινάκης κατά Αλέξη Τσίπρα: «Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από σωτήρες»

0

«Η κυβέρνηση κρίνεται από την αποτελεσματικότητα του έργου της»

«Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από προσωπολατρίες και σωτήρες, αλλά από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή του», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα βασίζεται στην ασθενή μνήμη που θεωρεί ότι έχουν οι πολίτες» και είπε πως οι νεότερες γενιές ίσως δεν έχουν ζήσει «την τραγωδία του 2015».

Απαντώντας στις κατηγορίες περί «καθεστώτος διαφθοράς», ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «η Ελλάδα επί Τσίπρα ήταν 27η στην Ευρώπη σε ανάπτυξη και με χαμηλότερους μισθούς, ενώ σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών».

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε εκτενή αναφορά στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που τίθεται σε ισχύ από το 2026. Ενδεικτικά σημείωσε ότι ένας νέος έως 25 ετών δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο, ενώ έως 30 ετών ο φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί από το 22% στο 9% και πως για κάθε παιδί θα μειώνεται ο φόρος κατά δύο μονάδες.

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση αυξάνει μισθούς και συντάξεις μέσα από τη μείωση φόρων και την πάταξη της φοροδιαφυγής» και πως «οι μειώσεις αυτές δεν προκύπτουν από υπερφορολόγηση, αλλά από την αύξηση των εσόδων μέσω της ανάπτυξης».

«Η Ελλάδα θα είναι πρώτη χώρα στην ΕΕ σε ρυθμό αύξησης των επενδύσεων το 2026», ανέφερε, ενώ μίλησε και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. «Ναι, υπάρχει εισαγόμενη ακρίβεια και πραγματική δυσκολία για πολλά νοικοκυριά. Το ζήτημα της στέγασης είναι υπαρκτό και το έχω ζήσει και προσωπικά», είπε μεταξύ άλλων. Συμπλήρωσε επίσης ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη καλείται να διαχειριστεί τις περισσότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών - πανδημία, πόλεμο, ενεργειακή κρίση», κρίσεις τις οποίες, είπε, ότι δεν δημιούργησε καμία από αυτές η κυβέρνηση.

Για την ελευθερία του Τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι «η Κομισιόν στην ετήσια έκθεση για το κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον από τις καλύτερες επιδόσεις και λιγότερες παρατηρήσεις σε σχέση με δεκαπέντε άλλα κράτη».

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως οι πρώτες πληρωμές στους έντιμους αγρότες ξεκινούν εντός Οκτωβρίου και συνεχίζονται τον Νοέμβριο και παράλληλα δεσμεύτηκε ότι «όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε παρατυπίες θα ελεγχθούν από την Επιτροπή» και πως «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο».

«Δεν θα κρύψουμε τίποτα, αλλά δεν θα επιτρέψουμε και τη μετατροπή της συζήτησης σε πολιτικό ρινγκ», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την ανθρώπινη συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι που έκανε απεργία πείνας. «Σταθήκαμε όλοι ανθρώπινα δίπλα του, αλλά η Ελλάδα είναι μια Δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών. Οι αποφάσεις αυτές ανήκουν αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «η κυβέρνηση κρίνεται όχι με βάση τον όποιο πολιτικό της αντίπαλο, αλλά με βάση την αποτελεσματικότητα του έργου της και την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας».