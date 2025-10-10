Σδούκου: Η ΝΔ επιταχύνει το έργο της

0

«Οι πολίτες θέλουν λύσεις, όχι φασαρία»

Για τα ζητήματα της επικαιρότητας -από τη νεανική βία και την υπόθεση Ρούτσι, έως τα «εσωκομματικά» της Νέας Δημοκρατίας και τη στάση της αντιπολίτευσης- μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνεντεύξεις της σε ΕΡΤnews και 9,84.

Αναφερόμενη στη νεανική βία, η κ. Σδούκου τόνισε: «Η πρόσβαση των ανηλίκων στα social media έχει γίνει ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα. Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα και σχεδιάζει συγκεκριμένες αποφάσεις. Δεν είναι επικοινωνία, είναι ουσιαστική προστασία των παιδιών και της κοινωνικής συνοχής».

Για τα «εσωκομματικά» της Νέας Δημοκρατίας η κ. Σδούκου σημείωσε: «Όλη αυτή η συζήτηση για τα εσωτερικά της ΝΔ και τις διαφοροποιήσεις, είναι κενή περιεχομένου. Και όλοι οι βαρύγδουποι τίτλοι που κυκλοφορούν όπως, "διαφοροποίηση του ενός" και "αμφισβήτηση από τον άλλο" έχουν μπόλικη φαντασία θα έλεγα. Δεν υπάρχει κανένα εσωκομματικό θέμα. Όλη αυτή η συζήτηση δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Ο πρωθυπουργός ζητά από όλους να πατήσουν γκάζι στο έργο. Μέχρι το τέλος της θητείας, στόχος είναι να παραχθεί ουσιαστικό έργο - γιατί αυτό ζητά η κοινωνία. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ξανά την αυτοδυναμία».

Αναφορικά με τη στάση του κ. Σαμαρά, ανέφερε: «Ο Αντώνης Σαμαράς δεν βρίσκεται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία - κάτι που δεν επιδίωξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμως η παράταξη επιθυμεί τη συμπόρευση όλων όσοι την τίμησαν και τιμήθηκαν, όλων των στελεχών, πόσο μάλλον όσων τιμήθηκαν στο κόμμα και στη χώρα. Η απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου Στυλιανίδη είναι προσωπική επιλογή. Εν τέλει, όπως θα έλεγε και ο ποιητής, "είναι κι αυτή μια στάσις. Νιώθεται"».

«Ο λαϊκισμός αλλάζει πρόσωπα, όχι τακτικές»

Αναφερόμενη στον λαϊκισμό, υπογράμμισε: «Η κοινωνία έχει ωριμάσει, αλλά ο λαϊκισμός δεν έχει φύγει. Τον είδαμε ξανά στην απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, όπου κάποιοι έσπευσαν από την μία να καπηλευθούν πολιτικά την αγωνία του και από την άλλη να "καθοδηγήσουν" τη Δικαιοσύνη. Ο λαϊκισμός απλώς αλλάζει πρόσωπα, όχι τακτικές».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε στη συνέχεια πως: «Η αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει το δόγμα "για όλα φταίει ο Μητσοτάκης". Ακόμα και γεγονότα εκτός της σφαίρας του, τα αποδίδουν στον πρωθυπουργό. Αντί για προτάσεις, αναπαράγουν παλιά συνθήματα και "λεφτόδεντρα". Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω και κάτι δημιουργικό: τι προτείνουν για την οικονομία, την ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική; Μέχρι τώρα, τίποτα».

Και πρόσθεσε: «Σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε σε μια γυναίκα που μάχεται τη δικτατορία του Μαδούρο. Εκείνου του καθεστώτος που αποθέωνε ο κ. Τσίπρας και η παρέα του. Θυμόμαστε τα ταξίδια στη Βενεζουέλα, τότε που κάποιοι πήγαιναν για… business. Από τη μία, λοιπόν, χάος προσώπων και μικροπολιτικής. Από την άλλη, μια σταθερή κυβέρνηση που λύνει καθημερινά προβλήματα».

«Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε ποτέ αυτοκριτική»

Αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε ποτέ αυτοκριτική για τα λάθη του. Οι πολίτες τον έκριναν δύο φορές. Η πολιτική του διαδρομή περιστράφηκε γύρω από το "αντί-μνημόνιο" και όταν αυτό κατέρρευσε, δεν είχε τίποτα να προτείνει. Δεν έχει παρουσιάσει ούτε μία ιδέα για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής: τεχνητή νοημοσύνη, κλιματική κρίση, μεταρρυθμίσεις».

«Η διαδικασία πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά κανονικά και με διαφάνεια»

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Σδούκου επισήμανε: «Η διαδικασία πληρωμών προχωρά κανονικά και με διαφάνεια. Στόχος είναι να πληρωθούν όλοι όσοι το δικαιούνται, χωρίς να χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι», υπενθυμίζοντας τη σχετική ενημέρωση από τους υπουργούς Κ. Τσιάρα και Κ. Χατζηδάκη.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε: «Η κοινωνία δεν θέλει φασαρία, θέλει λύσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιταχύνει το έργο της, γιατί αυτό είναι το μέτρο της πολιτικής αξιοπιστίας. Όχι τα συνθήματα, αλλά τα αποτελέσματα».