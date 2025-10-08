Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα στην ζωή μας

0

«Πιθανόν να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες», είπε ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε απόψε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και αν. καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», στο Ωδείο Αθηνών.

Στο κατάμεστο Ωδείο Αθηνών, παραβρέθηκε επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές του κόμματος, κομματικά στελέχη και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Μητσοτάκης στο σύντομο χαιρετισμό του είπε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας και είναι πιθανό να είναι μια τεχνολογική επανάσταση πολύ διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, και-όπως είπε- πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το εύρος της. Χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη μεγάλη πρόκληση μεταξύ άλλων για την αγορά εργασίας και σημείωσε ότι η χώρα μας έχει στρατηγική γιά θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, που δίνει έμφαση στις ψηφιακές υποδομές της ΑΙ.

Σ'υμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός έκανε τρεις παρατηρήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη σημειώνοντας:

«Είναι πολύ πιθανόν η τεχνητή νοημοσύνη να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ' όλες τις προηγούμενες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος των πιθανών επιπτώσεών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Ένα θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά μας θα προσεγγίζουν την εκπαίδευση και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θίγονται στον σημαντικό τόμο τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα.

Δεύτερη σύντομη επισήμανση: η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει έμφαση στις σημαντικές ψηφιακές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τις οποίες μπορούμε πια και δημιουργούμε στη χώρα μας, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Έχουμε ήδη εντοπίσει πεδία πολιτικής, όπως η πολιτική προστασία, η υγεία, η εθνική άμυνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής".

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε ζητήματα του εθισμού των νέων, στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και είπε ότι κανείς δεν θέλει να φτάσει στο σημείο τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι συνομιλούν με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να το θεωρούν φίλο τους, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει.

Επισήμανε τις επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας από τα deep fakes «τα οποία είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πως αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας».

Η τρίτη επισήμανση αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και Συνταγματική Αναθεώρηση. Μία διαδικασία -όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης- η οποία θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.

"Είναι δεδομένο ότι η όποια διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης -η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Βουλής- στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η ανάπτυξη είναι αλληλένδετη με τις τεχνολογίες. Έκανε λόγο για θετικές επιδράσεις της ΑΙ , είπε ότι υπόσχεται βελτιώσεις στην καθημερινότητα και αλλού και εξασφαλίζει οφέλη για επιχειρήσεις με νέα προϊόντα με ώθηση στον τουρισμό και γεωργία στην κατεύθυνση της πράσινης κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα επισήμανε και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως τα deep fakes που μπορούν να αλλοιώσουν την ποιότητα της δημοκρατίας.