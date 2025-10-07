Ζαχαριάδης: Δεν είναι τυχαίο που τόσο ο Φάμελλος όσο και ο Τσίπρας στις ανακοινώσεις τους έχουν την ταυτόσημη διατύπωση «δεν θα είμαστε αντίπαλοι»

0

«Στόχος είναι αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα μπλοκ πλειοψηφικό για να μπορέσει να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη»

Την άποψη ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα «αλλάζει τα δεδομένα» εξέφρασε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε συνέντευξή του χτες βράδυ στο Action24. «Κι αυτό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια είχε μία καθοριστική συμμετοχή και συνεισφορά, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κόμμα πλειοψηφικό, κόμμα κυβερνητικό», είπε, ενώ επισήμανε πως «δεν είναι τυχαίο» που τόσο ο Σ. Φάμελλος όσο και ο Αλ. Τσίπρας στις ανακοινώσεις τους «έχουν την ταυτόσημη διατύπωση "δεν θα είμαστε αντίπαλοι"». «Το λέω αυτό γιατί ο χώρος μας έχει υποφέρει πάρα πολλά από τις διασπάσεις κι από τον κατακερματισμό και παρά το γεγονός ότι οι πορείες μπορεί να μην είναι ταυτόσημες, εκτιμώ ότι μπορούν σε κάθε περίπτωση να είναι παράλληλες, να μην είναι αντιπαραθετικές και συγκρουσιακές», σημείωσε.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η παραίτηση του Αλ. Τσίπρα θα έχει δημοσκοπικές επιπτώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Κ. Ζαχαριάδης ανέφερε: «Προφανώς οι δημοσκοπικές μετρήσεις μπαίνουν σε νέα στάθμιση. Ο χώρος συνολικά βρίσκεται σε μεταβατική διαδικασία. Το σημαντικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με μεγάλη προσπάθεια, και του Σωκράτη Φάμελλου και άλλων, ανέκτησε πολιτικό κεφάλαιο και πολιτικές πρωτοβουλίες στον ένα χρόνο, ώστε να μπορεί κάποιος να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει θετικό πολιτικό ρόλο για την ανασύνθεση του χώρου, ότι δεν είναι ένα κόμμα τοξικό και επιθετικό προς τα υπόλοιπα κόμματα».

«Όμως ο στόχος δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αλλά αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα μπλοκ πλειοψηφικό για να μπορέσει να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις δημοσκοπικές μας επιδόσεις, γι' αυτό λέμε στις άλλες δυνάμεις "ελάτε να συνεργαστούμε". Γι' αυτό λέμε ότι θα ξεκινήσουμε ένα φόρουμ και προγραμματικό διάλογο, όπου όλοι μπορούν να συμβάλουν. Γι' αυτό βλέπουμε τον εχθρό και τον αντίπαλο εκτός των τειχών: Στη Νέα Δημοκρατία, στις συντηρητικές πολιτικές», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα ενταθούν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι προσπάθειες για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, έτσι ώστε ενδεχομένως να μην υπάρχει λόγος να προχωρήσει σε νέο κόμμα ο Αλ. Τσίπρας, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως «δεν είμαστε αντίπαλοι και με αυτή την έννοια δεν πρέπει να είναι, και δεν είναι, η λογική του πώς θα μπλοκάρει ο ένας τον άλλον», ενώ παρέπεμψε και στη δική του συνεργασία με τον Χάρη Δούκα στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. «Αυτό στέλνει ένα μήνυμα. Ποιος το έχει καταλάβει σήμερα αυτό το μήνυμα στο πολιτικό σύστημα; Ποιος το έχει αποκωδικοποιήσει;», διερωτήθηκε.

Απαντώντας στο ερώτημα αν θα φύγουν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως «δεν είμαστε αντίπαλα στρατόπεδα». «Περιμένετε να δούμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, πώς θα τοποθετηθεί, τι πρωτοβουλίες θα πάρει και αν θα πάρει. Σήμερα, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία σημαντική πρωτοβουλία για κοινή πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να μην έρθει στη Βουλή το απαράδεκτο νομοσχέδιο για το 13ωρο. Αυτό δεν μας ενώνει όλους μαζί; Είμαι σίγουρος ότι ενώνει και τον Τσίπρα», σημείωσε.

Όσον αφορά την αποδοχή της βουλευτικής έδρας από τον Θ. Δρίτσα και τον ενδεχόμενο μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να βρεθούν πιο κοντά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά, είπε: «Το μέγεθος της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα επισκιάζει οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 25 ή 26 βουλευτές. Έχω υποστηρίξει δημόσια και αποφασιστικά, και με συγκεκριμένη πολιτική θέση σε μείζονα ζητήματα, ότι με τη Νέα Αριστερά, εφόσον εξέλιπε το ζήτημα Κασσελάκη, έπρεπε ήδη να είχαμε συναντηθεί σε μια κοινοβουλευτική ομάδα». «Πρέπει να δημιουργηθούν διαδικασίες συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο. Άρα: κοινή ομάδα με τη Νέα Αριστερά. Κοινό τραπέζι διαλόγου με τον κ. Κοτζιά. Κοινές πρωτοβουλίες στην Αυτοδιοίκηση με τους αυτοδιοικητικούς του ΠΑΣΟΚ. Κοινές διεκδικήσεις και κοινούς αγώνες για τα δίκαια αιτήματα του Πάνου Ρούτσι - που δικαιώθηκαν με μια νίκη που τη στήριξε η κοινωνία. Κοινές πρωτοβουλίες, όπως πήραμε σωστά και ωραία την πρωτοβουλία για Προκαταρκτική Επιτροπή με τη Νέα Αριστερά το καλοκαίρι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», πρόσθεσε.