ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Σκληρή ανακοίνωση

Κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και στην ΕΕ, για την συμφωνία ΕΕ-Mercosur, ασκεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκτιμά ότι συνιστά «προαναγγελία ενός προσχηματικού διαλόγου με τους αγρότες».

Με την υπερψήφιση της συμφωνίας-την οποία καταψήφισαν Γαλλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Αυστρία, ενώ το Βέλγιο απείχε-υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ η ελληνική κυβέρνηση «εμφανίζεται παντελώς αναξιόπιστη και προσβλητική απέναντι στους αγρότες».

Προσθέτει ότι παράλληλα «αποδεικνύεται για άλλη μία φορά, πόσο μακριά βρίσκονται οι Κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα και βέβαια τις ανάγκες των πολιτών της».

Εξηγεί ότι «πρόκειται για μια πολιτική επιλογή που θυσιάζει το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα και τη διατροφική ασφάλεια στον βωμό των εμπορικών συμφερόντων και των πολυεθνικών. Μια πολιτική επιλογή που ενισχύει ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην αποψίλωση δασών, στη μαζική εντατική παραγωγή και στην εκμετάλλευση εργαζομένων, ενώ υπονομεύει κάθε σοβαρή δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδεικνύουν προκλητική υποκρισία: από τη μία επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες και υψηλό κόστος στους Ευρωπαίους παραγωγούς και από την άλλη «ανοίγουν διάπλατα την πόρτα» σε προϊόντα, που παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά στάνταρ».

Στρέφοντας τα πυρά της στην ελληνική κυβέρνηση την κατηγορεί ότι αναδεικνύεται ως ο «πρόθυμος και βολικός εταίρος», κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, που σήμερα αγωνίζονται στα «μπλόκα» της επιβίωσης και της αξιοπρέπειάς τους, με ένα από τα αιτήματα αυτών των «μπλόκων». Θα έχει ενδιαφέρον, προσθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ «να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο κ. Μητσοτάκης, στην συνάντησή του, την Τρίτη, με εκπροσώπους των ‘μπλόκων' και πώς θα δικαιολογήσει την υπερψήφιση της συγκεκριμένης συμφωνίας, για την οποία οι αγρότες έχουν εκφράσει την κάθετη αντίδραση και διαφωνία τους».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν τρέφει αυταπάτες και ψευδαισθήσεις για τις προθέσεις και τις διαθέσεις του Επιτελικού Κράτους των Αρίστων, συνολικά, απέναντι στον δίκαιο αγώνα και στα εύλογα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων. Γι' αυτό θα συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό τους και να διεκδικεί, με τις προτάσεις του και τις θέσεις του για τον πρωτογενή τομέα, ένα διαφορετικό μέλλον για τους Έλληνες παραγωγούς, απέναντι στην πιο αντιαγροτική Κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, που εξαθλιώνει τους παραγωγούς μας και ερημώνει την ύπαιθρό μας. Όλα τα άλλα είναι απλά επικοινωνία…».