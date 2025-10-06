Χριστοδουλίδης: Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις μας με την Ελλάδα – Όσοι επενδύουν σε ρήξη, θα απογοητευτούν

0

Το μήνυμα του Κύπριου προέδρου

Οι σχέσεις της Κυπριακής κυβέρνησης με την Ελληνική κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, τόνισε σήμερα ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας, με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ, τόνισε πως «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».

Τέλος, πρόσθεσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».