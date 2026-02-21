Ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει την προσοχή των πολιτών στο πέταγμα του χαρταετού

0

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), σε ανακοίνωσή του, συμβουλεύει τους πολίτες να μην πετούν τον χαρταετό κοντά σε πυλώνες και γραμμές υψηλής τάσης ή κοντά σε υποσταθμούς, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνει ο Διαχειριστής, εάν ο χαρταετός μπλεχτεί σε καλώδια, οι πολίτες δεν πρέπει:

1. Να επιχειρήσουν να τον απελευθερώσουν τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα.

2. Να προσπαθήσουν να αναρριχηθούν πάνω σε πυλώνες υψηλής τάσης, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.