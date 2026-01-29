Υπογραφή προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου

0

Υπεγράφη κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

Το «Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου» και το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύπτου», για το 2026 υπεγράφησαν προχθές Τρίτη 27 και χθες Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στο Κάιρο.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας, το «Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου» και το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύπτου», αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων που υπεγράφησαν το 2025.

Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με την υπογραφή του «Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου» και του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύπτου», επιβεβαιώνονται οι στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ των χωρών, βελτιώνεται περαιτέρω η στρατιωτική τους συνεργασία και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καταλήγει η ανακοίνωση.