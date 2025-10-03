Κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ- Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας για το Global Sumud Flotilla

0

«Άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας»

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή Global Sumud Flotilla εξέδωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

«Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Tα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο πού έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα», επισημαίνουν τα 4 κόμματα στην ανακοίνωση και καταλήγουν:

«Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».