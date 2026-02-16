Άνοιξε η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφιότητας για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

0

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος

Άνοιξε η πλατφόρμα (https://digitalsociety.gr/candidate-submission/) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφιότητας στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «η Ελλάδα χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή», «μια νέα αρχή που θα ξαναδώσει στους πολίτες ελπίδα, ασφάλεια και προοπτική». «Να αφήσουμε πίσω μας τη διαφθορά, την αναξιοκρατία, τις ανισότητες και την αλαζονεία της εξουσίας. Να οικοδομήσουμε, επιτέλους, μια χώρα που στηρίζει τη νέα γενιά, δίνει λύσεις στο πρόβλημα της στέγης, που προσφέρει καλά αμειβόμενες δουλειές, ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία για όλους», σημειώνεται.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεσμεύεται «για ένα κράτος που στέκεται δίπλα στον πολίτη - με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στους θεσμούς» και ότι αγωνίζεται «για μια οικονομία που παράγει πλούτο δίκαια, δίνει ανάσα στους μικρομεσαίους, που συνδέει την καινοτομία με την περιφέρεια και την πράσινη ανάπτυξη. Μια Ελλάδα που κοιτά μπροστά με αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις της».

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι ο εγγυητής της νέας δημιουργικής πορείας που έχει ανάγκη ο τόπος», αναφέρεται.