Ο Γ. Μυλωνάκης στη διάθεση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων»

Η ανάρτηση που έκανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο, με την οποία δηλώνει ότι «τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ» απέστειλε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Σε ανάρτησή του στο "Χ", ο κ. Μυλωνάκης σημειώνει ότι επιθυμεί να συμβάλει στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, «ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων» και τονίζει ότι «Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων».

Η ανάρτηση του κ. Μυλωνάκη στο "Χ" έχει ως εξής:

«Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

Ακολουθεί η σημερινή επιστολή του κ. Μυλωνάκη προς τον κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο, Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής:

«Στη διαδρομή μου στον δημόσιο βίο ήμουν και είμαι απόλυτα προσηλωμένος στην πλήρη διαφάνεια. Αυτή τη βασική αρχή εφαρμόζω αταλάντευτα και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μου, ως Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, είμαι αυτονοήτως και ανεπιφυλάκτως στη διάθεση της Επιτροπής, εφόσον η Επιτροπή σας κρίνει ότι η κατάθεσή μου, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου, θα μπορούσε να συμβάλλει κατά τον οποιονδήποτε τρόπο, στην πλήρη και ολοκληρωμένη διερεύνηση, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, «όλων των ζητημάτων πού έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία τον Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας τον συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τούς παραγωγούς της χώρας».

Με εκτίμηση, Γεώργιος Μυλωνάκης

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό».