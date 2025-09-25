Δημοσκόπηση Star: Προβάδισμα με «double score» η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ

0

Ποιον θεωρούν οι ΄Έλληνες καταλληλότερο για πρωθυπουργό

Με διπλάσιο ποσοστό ξεπερνάει η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO λογαριασμό του Star.

Οι Έλληνες, ωστόσο, θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια.

Πιο αναλυτικά, η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,7%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 9,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

Φωνή Λογικής: 2,8%

Νίκη: 2,3%

ΜέΡΑ 25: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Στην ερώτηση ποιον θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό, απάντησαν ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27,8%

Νίκος Ανδρουλάκης: 10,4%

Κυριάκος Βελόπουλος: 8,8%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 8,6%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,8%

Σωκράτης Φάμελλος: 4,2%

Επίσης, στο ερώτημα αν συμφωνούν με το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ για άμεση προσφυγή σε κάλπες, το 51,2% συμφωνεί, ενώ το 46,7% διαφωνεί

.

Το 50,2% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ 44,3% επιθυμεί αυτόνομη κυβέρνηση, ακόμη κι αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές.

Μάλιστα, το 30,7% θέλει κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 29,6% θέλει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ.

Προβληματίζει η ακρίβεια

Οι πολίτες απαντώντας στα προβλήματα που τους απασχολούν, έβαλαν πρώτη την ακρίβεια στην αγορά, με τα εθνικά ζητήματα να απασχολούν το μικρότερο τμήμα της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα:

Ακρίβεια: 57,8%

Διάφορα: 14,5%

Μεταναστευτικό: 6,5%

Εθνικά θέματα: 6,4%

Επίσης, το 55,6% δήλωσε ότι δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα λόγω οικονομικών δυσκολιών, σε αντίθεση με το 44,2% που δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα.