Δημοσκόπηση Star: Προβάδισμα με «double score» η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ

Ποιον θεωρούν οι ΄Έλληνες καταλληλότερο για πρωθυπουργό
Με διπλάσιο ποσοστό ξεπερνάει η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO λογαριασμό του Star.
Οι Έλληνες, ωστόσο, θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια.
Πιο αναλυτικά, η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 24,7%
- ΠΑΣΟΚ: 12,3%
- Ελληνική Λύση: 9,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
- ΚΚΕ: 7,9%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
- Φωνή Λογικής: 2,8%
- Νίκη: 2,3%
- ΜέΡΑ 25: 2%
- Νέα Αριστερά: 1,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%
Στην ερώτηση ποιον θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό, απάντησαν ως εξής:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 27,8%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 10,4%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 8,8%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 8,6%
- Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,8%
- Σωκράτης Φάμελλος: 4,2%
Επίσης, στο ερώτημα αν συμφωνούν με το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ για άμεση προσφυγή σε κάλπες, το 51,2% συμφωνεί, ενώ το 46,7% διαφωνεί
.
Το 50,2% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ 44,3% επιθυμεί αυτόνομη κυβέρνηση, ακόμη κι αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές.
Μάλιστα, το 30,7% θέλει κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 29,6% θέλει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ.
Προβληματίζει η ακρίβεια
Οι πολίτες απαντώντας στα προβλήματα που τους απασχολούν, έβαλαν πρώτη την ακρίβεια στην αγορά, με τα εθνικά ζητήματα να απασχολούν το μικρότερο τμήμα της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα:
- Ακρίβεια: 57,8%
- Διάφορα: 14,5%
- Μεταναστευτικό: 6,5%
- Εθνικά θέματα: 6,4%
Επίσης, το 55,6% δήλωσε ότι δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα λόγω οικονομικών δυσκολιών, σε αντίθεση με το 44,2% που δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα.