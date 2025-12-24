Σωκράτης Φάμελλος: Όταν πιανόμαστε χέρι χέρι, γινόμαστε πιο δυνατοί

0

«Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο»

Τα παραδοσιακά ηπειρωτικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος άκουσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τη σύζυγό του Τατιάνα Παπαδοπούλου, τον γραμματέα της ΚΕ Στέργιο Καλπάκη, την αν. γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και εργαζόμενους του κόμματος σήμερα το πρωί στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, τους μουσικούς, τους δασκάλους, τους χορευτές, τα στελέχη και τους εθελοντές. Και με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που συμμετέχουν σε συλλόγους, που συνδέουν την παράδοση με το σήμερα, αλλά δείχνουν και τη μεγάλη αξία της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού», δήλωσε ο Σ. Φάμελλος.

«Γιατί όταν πιανόμαστε χέρι χέρι, γινόμαστε πιο δυνατοί. Κι εμείς αυτό θέλουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα της ενότητας που εμείς πιστεύουμε. Δεν μας αρέσει η χώρα μας να είναι μια χώρα που έχει προβλήματα, στεναχώριες, διχόνοιες, ανισότητες και εντάσεις», προσέθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι χέρι. Έτσι και εμείς θέλουμε να συνεισφέρουμε, όπως κάνετε με τον εθελοντισμό, να αγωνιζόμαστε, να προοδεύουμε. Και ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο, για να έχουμε πρώτα απ' όλα το μεγαλύτερο αγαθό, το αγαθό της ειρήνης» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συμπλήρωσε:

«Ζούμε σε δύσκολα χρόνια, όπου βλέπουμε πολλά που είχαμε θεωρήσει δεδομένα, να αμφισβητούνται. Ακόμα και το να έχεις το σπίτι σου, να έχεις τη δουλειά σου, αλλά να έχεις την υγειά σου, και πάνω απ' όλα να έχεις ειρήνη. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο αγαθό της ειρήνης. Η χώρα μας, η Ελλάδα, ήταν πάντα σημαντική για τα θέματα της ειρήνης και της ασφάλειας, αλλά και της δημοκρατίας και της προόδου».

«Εμείς αυτή την Ελλάδα θα διεκδικούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές, γιατί ξέρουμε ότι τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Που μπορούμε να ξαναγκαλιαστούμε, να βρούμε τις δυνάμεις μας και να εξασφαλίσουμε ώστε κάθε παιδί, κάθε σπίτι, να έχει πρόοδο, να έχει προκοπή, όπως λέγανε οι παππούδες μας και να μπορεί να φτιάχνει ένα καλύτερο αύριο. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία, ειρήνη και δύναμη», κατέληξε.