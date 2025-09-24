Χαμός στην Βουλή για την κατάθεση του Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

0

Αλλά και για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη

Η κατάθεση του Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις της 'Αννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήθελε τον πλήρη έλεγχο και την άψογη συνεργασία με τους ευρωπαίους εισαγγελείς και όταν αυτό γνωστοποιήθηκε στον κ. Σαλάτα και εκείνος επέμεινε στην κόντρα με τους ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε η κυβέρνηση του ξεκαθάρισε ότι αυτή η κόντρα δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι αν συνέχιζε να αντιστέκεται στον έλεγχο, δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. Ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να στήσει μια ακόμα σκευωρία σε βάρος της κυβέρνησης αλλά, όχι μόνο σκευωρία δεν υπάρχει και συγκάλυψη, αντιθέτως αποκαλύφθηκε και από τη σημερινή κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αυτή η κυβέρνηση άνοιξε στις πόρτες για τον έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απομάκρυνε από τη θέση του τον κ. Σαλάτα, ο οποίος δεν επιθυμούσε τους ελέγχους και ήταν σε σύγκρουση με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε επίσης ότι με όσα είπε ο κ. Σαλάτας σήμερα στην εξεταστική επιτροπή, προκύπτει ότι υπάρχει ένα διαχρονικό, διακομματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη δημιουργία του, το 2001, και με την εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών που είχαν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε και στα Τέμπη, λέγοντας ότι αυτή η εθνική τραγωδία θα κριθεί στα δικαστήρια και όχι στα λαϊκά δικαστήρια που στήνουν κάποιοι εντός της Βουλής. Για δε την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο βουλευτής της ΝΔ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να την εκμεταλλευτεί πολιτικά γιατί κάποιοι δεν επιθυμούν να ξεκινήσει η δίκη, για λόγους πολιτικούς ενδεχομένως και οικονομικούς. «Μιλούσατε για μπαζώματα, μιλούσατε για ξυλόλια και αποδείχθηκε ότι αυτά ήταν ένας μύθος», είπε ο κ. Λαζαρίδης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ανέγνωσε δηλώσεις της κ. Διαμαντοπούλου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς και τις αναφορές της στην κ. Κωνσταντοπούλου και στην κ. Καρυστιανού, τις αναφορές της στον «ευτελισμό διαδικασιών που αποδείχθηκαν ψέματα», αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ερμήνευσε τις αναφορές αυτές της κ. Διαμαντοπούλου ως «κριτική εσωκομματική στον κ.Ανδρουλάκη», τα ερμήνευσε ως κριτική ότι «όλα όσα ισχυριζόταν το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα ήταν όλα ψέματα».

«Εμείς αυτό που λέμε, και το λέμε όλα τα στελέχη, είναι ότι κινούμαστε θεσμικά. Είμαστε πιστοί στη δικογραφία και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και επειδή εμείς μένουμε πιστοί στη δικογραφία, ο πρωθυπουργός έχει χάσει μισή ντουζίνα υπουργούς και συνεργάτες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει κινηθεί θεσμικά, εσείς χάνετε έναν έναν τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με αυτές τις υποθέσεις. Αυτό υπογραμμίζει και η κ. Διαμαντοπούλου και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και κατηγόρησε η κυβέρνηση είναι αυτή που ευτελίζει το κοινοβούλιο και τους βουλευτές της συμπολίτευσης. Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γερουλάνος κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να μην ξεχνάει ότι η συζήτηση αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, συνδρομή σε υπεξαίρεση, υποκίνηση για τη διάπραξη των αδικημάτων αυτών από στελέχη της ΝΔ, όπως ο «φραπές», ο «χασάπης», ο κ. Μελάς, ο κ. Μπαμπασίδης, ο κ. Ζερβός, ο κ. Στρατάκος.

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ προσήλθε με το μέγιστο της υποκρισίας να πανηγυρίσει και να μιλάει για συγκάλυψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης και κατηγόρησε την συμπολίτευση ότι απέκλεισε μάρτυρες, ευτέλισε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία και έκανε χρήση κάθε προγράμματος ξεπλύματος πλυντηρίου.

«‘Ηταν μύθος τα Τέμπη; Μύθος οι 57 νεκροί; Μύθος η σύγκρουση των δύο τρένων; Μύθος το μανιτάρι; Πραγματικά, δεν έχω λόγια», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και κατηγόρησε τη ΝΔ πως αντί να φέρει στην εξεταστική «τη σαπίλα του ΟΠΕΚΕΠΕ» και τους «κομματάρχες της», τις Φεράρι, τους «Χασάπηδες», τις κουμπάρες για να ομολογήσουν, κάλεσε νεκρούς.

«Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συγκάλυψη και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως κάνει και με το έγκλημα των Τεμπών. Απέκλεισε την προανακριτική για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, προχώρησε στην εξεταστική επιτροπή αρνούμενη να κληθούν μάρτυρες που εμπλέκονται, επιφανή στελέχη της ΝΔ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και τόνισε ότι αυτό το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο της ΝΔ και έτσι το βλέπουν συνολικά οι αγρότες και είναι σκάνδαλο και της ΕΕ.

«Τον άνθρωπο που ακόμα και σήμερα έβριζε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον κ. Σαλάτα, εσείς κύριε Λαζαρίδη, ήρθατε να μας πείτε ότι είναι αξιόπιστος. Ή βρίσκεστε σε σύγχυση ή λέτε ψέματα. Μας είπατε επίσης ότι είναι εμπλεκόμενοι μόνο οι υπάλληλοι. Προφανώς ο κ. Λαζαρίδης τη δικογραφία τη διάβαζε πηδώντας σελίδες», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

Στην κατάθεση του κ. Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της στην ολομέλεια. «O κ. Σαλάτας, ο τελευταίος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καρατομήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη, λίγη ώρα πριν διαβιβαστεί η ποινική δικογραφία των ευρωπαίων εισαγγελέων, είπε στην εξεταστική επιτροπή, πριν από λίγο, ότι την καρατόμηση του, τη ζήτησε ο κ. Μυλωνάκης. Το πρόσωπο δηλαδή, το οποίο λέει ότι δεν έχει σχέση ούτε με τις παρακολουθήσεις ούτε με τις διευθετήσεις, αυτός ο οποίος ήρθε προχθές για να πει ότι δεν έχει σχέση με το…φόνο», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει ότι «εδώ είμαστε ενώπιον μιας πάρα πολύ σκοτεινής και αξιόποινης δράσης με στόχο την δημοκρατική λειτουργία», διότι «έχουμε παρακολουθούμενους βουλευτές, εκβιαζόμενο πολιτικό προσωπικό, έχουμε το δεξί του πρωθυπουργού τον κ. Μυλωνάκη, να ενημερώνει βουλευτές ότι παρακολουθούνται, να γνωρίζει ποιους παρακολουθούν οι ευρωπαίοι εισαγγελείς, άρα να παρακολουθεί και τις ευρωπαίες εισαγγελείς, να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση πριν ακουστούν οι φοβερές στιχομυθίες κακοποιών μελών της ΝΔ, έχουμε ένα υπόβαθρο μαφιόζικης διάστασης».

«Προκύπτει ότι ο κ. Μυλωνάκης, απαντώντας προχθές στην ερώτησή μου, είπε κραυγαλέα ψέματα. Είπε ψέματα για τη γνώση του ενώ είναι αυτός, που, ως δεξί χέρι του πρωθυπουργού, λύνει και δένει όλο το τελευταίο διάστημα σε παρασκηνιακές, παρακρατικού τύπου μεθοδεύσεις. Είναι ευθύνη μας, και το απευθύνω στη δημοκρατική αντιπολίτευση, να μην αφήσουμε να λυμαίνονται τη δημοκρατική λειτουργία κάποιοι σκοτεινοί μηχανισμοί», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.