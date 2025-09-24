«Βολές» στην Εξεταστική της Βουλής του πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα για την ευρωπαϊκή εισαγγελία

0

Τον... αδειάζει η κυβέρνηση

Ευθύνες στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, την οποία κατηγόρησε ότι άφησε εκτός ελέγχου την περίοδο 2022-2023 κατά την οποία, όπως υποστήριξε, κατέρρευσε το πληροφοριακό σύστημα πληρωμών και άνοιξε ο δρόμος για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλόγισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, καταθέτοντας ενώπιον των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση.

Ο «πρόεδρος των 110 ημερών», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του, -ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2025 και αποπέμφθηκε τον Μάιο του ίδιου χρόνου από τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα για «επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος»,- υποστήριξε ότι είναι «θύμα μεγάλης συκοφαντίας», καταλογίζοντας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατάχρηση εξουσίας.

«Σκάνδαλα υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά με όλα αυτά που γίνονται υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει η κολυμπήθρα του Σιλωάμ και τίποτα να μην διορθωθεί», ανέφερε ο κ. Σαλάτας.

Όπως είπε, «εγώ τον κ. Τσιάρα ενημέρωνα κάθε μέρα και θα είχα κάθε λόγο να πω κάτι εναντίον του επειδή με απέπεμψε, όμως πράγματι αγωνιούσε για να σωθεί ο ΟΕΠΚΕΠΕ και ό,τι στοιχεία του έδινα καθημερινά τα έστειλε στην κ. Αδειλίνη η οποία όφειλε να με καλέσει και δεν το έκανε».

«Καρατομήθηκα με εντολή Μαξίμου», είπε, ενώ σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, από ποιόν και γιατί, ανέφερε:μ«Τον κ. Μυλωνάκη, δεν άρεσε η δική μου τοποθέτηση ότι δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο πως παρακώλυσα την ευρωπαϊκή εισαγγελική έρευνα», απάντησε και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν είμαι ούτε κυβερνητικός ούτε αντικυβερνητικός. Απαραίτητη προϋπόθεση και πυρήνας για να αναλάβω πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν το εθνικό καθήκον -γιατί κινδύνευε η χώρα να χάσει τρία δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ευρωπαϊκά κονδύλια- αλλά και η διαβεβαίωση ότι θα λειτουργούσε ως Ανεξάρτητη Αρχή».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Σαλάτας απέρριψε τις κατηγορίες για παρακώλυση της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελέας, τονίζοντας ότι ο ίδιος, συνεργάστηκε πλήρως, προθυμοποιήθηκε, και έστειλε στοιχεία για όλα αυτά που διαπίστωσε ενώ επέρριψε όλες τις ευθύνες, στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως υποστήριξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, «η κ. Τυχεροπούλου, σε συνεννόηση με τον συντονιστή των ευρωπαίων εισαγγελέων Νίκο Πασχάλη, κατηύθυναν αλλού την έρευνα» ενώ διέψευσε ότι έχει «βεντέτα» μαζί της.

«Εγώ προθυμοποιήθηκα να βοηθήσω την ευρωπαία εισαγγελέα. Πήρα τηλέφωνο την ειδική επιστήμονα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της είπα ότι θα έχετε προβλήματα με την κ. Τυχεροπούλου η οποία πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Από έρευνα που είχα κάνει διαπίστωσα ότι ελεγχόταν για 10 πλημμελήματα και 10 κακουργήματα.

Η κ. Τυχεροπούλου δεν είχε τα τυπικά προσόντα, δεν μπορούσε να πάει εκεί, στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η απόσπαση έγινε με ΚΥΑ την οποία υπέγραψαν Τσιάρας και Φλωρίδης», ανέφερε.

Επίσης, κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, για παράτυπη τοποθέτηση της σε νευραλγική θέση.

«Τον Ιούλιο του 2022, 10 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Σημανδράκος, διαπίστωσε ότι ήταν ικανή να γίνει διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του Οργανισμού η οποία διοχετεύει δύο δισ. ευρώ σε αγρότες. Μετά από πέντε μήνες προέκυψε πρόβλημα πληρωμής. Η συμπεριφορά του κ. Σημανδράκου αποκαρδίωσε πολλά άτομα. Έγινε παράτυπα ο διορισμός της. Η τοποθέτηση της ήταν φυτευτή. Ποιος την φύτεψε δεν ξέρουμε», είπε.

Σε άλλο σημείο ο κ. Σαλάτας ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Την περίοδο 2022-2023 η κ. Τυχεροπούλου ήταν παντοδύναμη. Παντοκράτορα την λέγανε. Έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία από ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η κ. Τυχεροπούλου δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Κατηύθυνε την έρευνα να πάει αλλού, να μην διερευνηθεί η περίοδος αυτή, σε συνεννόηση 100% με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είναι καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης εξουσίας».

Την έντονη αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, προκάλεσαν οι αιχμές του κ. Σαλάτα κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Προκαλεί έντονο σκεπτικισμό και μεγάλη ανησυχία η αδιανόητη επίθεση του μάρτυρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και στους λειτουργούς της. Αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία τους με απερίσκεπτες, προσβλητικές και εμπαθείς απόψεις που εκθέτουν την χώρα» ανέφερε η κ. Αποστολάκη.

«Όχι με εμπάθεια αλλά με λύπη. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι επικίνδυνη. Αν ασχολείτο πραγματικά, θα είχε βρει τα 20 αδικήματα της κ. Τυχεροπούλου, θα την είχε συλλάβει», αντέτεινε ο κ. Σαλάτας.

Στο ερώτημα του κ. Λαζαρίδη αν οι ευθύνες των διοικήσεων είναι διαχρονικές ο κ. Σαλάτας απάντησε καταφατικά τονίζοντας ότι «η πολιτεία δεν μερίμνησε να έχει την κατάλληλη υποδομή και το προσωπικό για να μην εξαρτάται από άλλους ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην παραδώσει σε ιδιώτες το πληροφοριακό σύστημα».

«Υπήρχε ένα χαλαρό σύστημα, σε όλα τα στάδια, στο θέμα των επιδοτήσεων. Όλο το πρόβλημα της απάτης, ξεκινά από τα Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών "ΚΥΔ".

Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίζονται αύριο με τις καταθέσεις του Κυριάκου Μπαμπασίδη προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από 23 - 1 - 24 έως 31 - 1 - 2025 και Σημανδράκου Ευάγγελου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από 21 - 7 - 2022 έως 3 - 1 - 2024.

Κυβέρνηση στον Σαλάτα: «Θα δεχτείς τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για έλεγχο, διαφορετικά θα φύγεις»

«Διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνουν πηγές της συμπολίτευσης, με αφορμή την εξέταση του κ. Σαλάτα από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων.

«Και αυτό γιατί ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι "οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό"», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι, αλλά το αντίθετο, "το όλα στο φως" το κάνει πράξη».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, «ο μάρτυρας, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις, καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ευθέως για κατάχρηση εξουσίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία μάλιστα απέδωσε σκοπιμότητα ως προς την έρευνά της καθώς "ξέχασε όλως τυχαίως"- όπως είπε- να συμπεριλάβει την περίοδο 2022-2023, όπως επιθυμούσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυρία Τυχεροπούλου διώκεται για 20 αδικήματα, ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα, η συγκεκριμένη διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στενή συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Βαγγέλη Σημανδράκου την επίμαχη περίοδο 2022-2023. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι εάν πραγματικά ασχολούνταν με την υπόθεση για την περίοδο 2022-2023 θα είχε συλλάβει την κ. Τυχεροπούλου. Χαρακτήρισε "επικίνδυνη" την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει πολιτική διασύροντας τη χώρα. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών είπε ότι δεν έχει καμία κομματική ταυτότητα, ενώ δείχνοντας προς τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μιλένα Αποστολάκη, υπογράμμισε ότι στις εκλογές των δικαστών κατέβαινε επικεφαλής "της δικής σας προοδευτικής παράταξης"», αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ.