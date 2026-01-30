Οι Ρώσοι βουλευτές ζητούν τη χρήση πιο ισχυρών όπλων για να επιτευχθούν οι στόχοι στην Ουκρανία

Αυτό ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της ρωσικής βουλής

Οι Ρώσοι βουλευτές επιθυμούν η Μόσχα να χρησιμοποιήσει πιο ισχυρά όπλα για να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, Βιτσισλάβ Βολόντιν.

Ο Βολόντιν έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram: «Οι βουλευτές της Κρατικής Δούμας επιμένουν στην χρήση πιο ισχυρών όπλων - ‘όπλων εκδίκησης’. Και την επίτευξη τον στόχων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.