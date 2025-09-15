Η αντίδραση της Πόπης Σεμερτζίδου: «Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι και γίναμε νούμερο ένα στόχος»

0

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για σκευωρία σε βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της

Έπειτα από το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα «μαύριου» χρήματος δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 1,7 εκατομμυρίου ευρώ της Πόπης Σεμερτζίδου, η οποία μίλησε για σκευωρία σε βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή», είπε αρχικά η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», καταλήγει.