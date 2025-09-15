ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύεται η κινητή και ακίνητη περιουσία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου

0

«Μπλόκο» σε Φεράρι, Πόρσε και άλλα 30 αυτοκίνητα καθώς και 11 ακίνητα

Στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά σκέλος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κεντρικό πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της διάπραξης των κακουργημάτων της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο «στόχαστρο» της έρευνας εκτός από την Πόπη Σεμερτζίδου, η οποία έχει παραιτηθεί από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του κόμματος, βρίσκονται ο σύντροφός της και πρόσωπα της οικογένειάς τους.

Οι ελεγχόμενοι, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, εμφανίζονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 μέχρι και το 2024.

Η Αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων προσώπων τουλάχιστον μέχρι το πόσο του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και αυτό γιατί από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι τα χρήματα δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους εισπράχθηκαν.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε, καθώς και άλλα 30 αυτοκίνητα που φέρονται να εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

«Μπλόκο» φέρεται να μπήκε και σε 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές έχει ζητηθεί να ερευνηθεί πού διατέθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, και αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Μαρία Ζαχαροπούλου