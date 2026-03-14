Μητσοτάκης: «Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις στην άμυνα μας και να προβάλλουμε αυτήν την ισχυρή αποτρεπτική εικόνα της πατρίδας μας, αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά»

Τι είπε ο πρωθυπουργός στο προσυνέδριο της ΝΔ που διεξάγεται στη Λάρισα

«Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην άμυνά μας και να προβάλλουμε αυτήν την ισχυρή αποτρεπτική εικόνα της πατρίδας μας, αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. 'Αρα, η γέφυρα μεταξύ της δυνατής οικονομίας και της δυνατής, ασφαλούς και ισχυρής Ελλάδας αντανακλάται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ στην εικόνα των ελληνικών φρεγατών που βρίσκονται στην Κύπρο, των F-16, των αναβαθμισμένων που βρίσκονται στην Κύπρο, των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που προστατεύουν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο».

Τα παραπάνω δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της ΝΔ από το προσυνέδριο που διεξάγεται στη Λάρισα στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τη σημασία που έχει η πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας παράλληλα τα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλία.

Όπως είπε, «αν η ελληνική οικονομία δεν πατούσε καλά στα πόδια της, θα ήταν αδύνατον να διαθέσουμε τα δισεκατομμύρια που διαθέτουμε σήμερα στη Θεσσαλία για να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε, να ανατάξουμε υποδομές, όπως είναι τα έργα για τον Daniel, τα οποία δρομολογούνται, η σιδηροδρομική σύνδεση, τα εκατοντάδες οδικά έργα τα οποία γίνονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Θεσσαλία είναι μια περιφέρεια που αν και έχει δοκιμαστεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια, «από την άλλη, έχει όμως τόσα πολλά συμπυκνωμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα».

«Η Θεσσαλία, αυτή τη στιγμή, είναι μία γεωγραφική περιφέρεια η οποία, εκτός από τον πρωτογενή τομέα έχει και μια πολύ σημαντική παραγωγική, μεταποιητική βάση. Είναι μια περιφέρεια η οποία βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη παροχής υπηρεσιών. Είναι μία περιφέρεια η οποία μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικότατο διαμετακομιστικό κέντρο logistics, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση, και είναι και μία περιφέρεια η οποία, μέχρι και στον τομέα του τουρισμού, μπορεί να ανοίξει τα φτερά της και να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία έχει ήδη κάνει», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Επίσης, αναφέρθηκε στο μέλλον της πορείας της εθνικής οικονομίας, σημειώνοντας πως «πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε την οικονομία και με όρους μέλλοντος, δηλαδή πού θέλουμε να είμαστε το 2030, πού θέλουμε να είμαστε το 2035», για να συμπληρώσει ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη, το μόνο κόμμα στη χώρα, το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο προόδου για την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες».

Επίσης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τονίζοντας πως η νέα γενιά επιχειρηματιών, η οποία αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες, «δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά απευθύνεται σε μία παγκόσμια αγορά».

Επίσης μίλησε για την σημασία της προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα, δηλώνοντας υπερήφανος και τόνισε: «Η γέφυρα μεταξύ της ισχυρής οικονομίας σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Να μπορούμε εμείς, που ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, να λέμε υπερήφανα ότι ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών. Δεν είναι καθόλου προφανές αυτό το οποίο μπορέσαμε και πετύχαμε. Όμως αυτό που τελικά σας ενδιαφέρει όλους, είναι πως αυτή η συλλογική προκοπή, η πολύ καλή πορεία της οικονομίας, μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε στήριξη της κοινωνίας όποτε αυτή το έχει περισσότερο ανάγκη, κάτι το οποίο αποδεδειγμένα το έχουμε κάνει όλα τα χρόνια της διακυβέρνησής μας, και, εφόσον χρειαστεί, θα το κάνουμε και τώρα».