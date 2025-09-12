ΚΚΕ: «Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος!»

0

«Σήμερα, ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και μόλις έξι μέρες πριν την ημερομηνία της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της Ν. Μιχαλολιάκου, "για λόγους υγείας"! Να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση που έρχεται και ως συνέχεια κι άλλων παρόμοιων αποφάσεων αποφυλάκισης» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε "επικίνδυνη σωματική βλάβη", με αποτέλεσμα να παραγραφεί η εγκληματική αυτή ενέργεια, συνεχίζει να δείχνει την "ευαισθησία" της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες, στην εγκληματική ναζιστική δράση και τα αποτρόπαια εγκλήματα τους. Την ίδια στιγμή δε διστάζει να "δείχνει τα δόντια της" απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, που αντιστέκεται, αγωνίζεται, διεκδικεί» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Ό,τι και να κάνει το αστικό "κράτος δικαίου" και οι θεσμοί του, δε θα καταφέρει να "ξεπλύνει" το ρόλο της Χρυσής Αυγής, αλλά και κάθε είδους μορφωμάτων που εμφανίστηκαν στη συνέχεια, ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας και του κράτους απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα. Τα εγκλήματά της δεν παραγράφονται στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας.

Το εργατικό - λαϊκό κίνημα, το κίνημα της νεολαίας, με τον αγώνα τους σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και γειτονιά θα εξασφαλίσουν την πραγματική καταδίκη για τα φασιστικά μορφώματα και το εκμεταλλευτικό σύστημα που τα γεννά και τα θρέφει».