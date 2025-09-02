Κουτσούμπας για το νομοσχέδιο για το προσφυγικό: «Επαίσχυντο, ρατσιστικό, απάνθρωπο»

0

«Εντείνει και την άγρια καταστολή, το κυνηγητό σε βάρος των θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων»

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το προσφυγικό, είπε ότι είναι «επαίσχυντο, ρατσιστικό και απάνθρωπο. Όπως ρατσιστικό και απάνθρωπο είναι το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, του οποίου τις κατευθύνσεις έρχεται να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Αλλά απάνθρωπη είναι και η ΕΕ που όλοι σας την έχετε για κορώνα στο κεφάλι σας».

Επισήμανε ότι το νομοσχέδιο «αποτελεί - όπως από την πρώτη στιγμή είχε τονίσει το ΚΚΕ - αναπόσπαστο κρίκο της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ. Γι' αυτό άλλωστε εντείνει και την άγρια καταστολή, το κυνηγητό σε βάρος των θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της σύγχρονης καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Πρόκειται για το Σύμφωνο που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ».

«Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως και της συνολικής βάρβαρης πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, δεν είναι, ούτε η προστασία των ξεριζωμένων ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ούτε η προστασία των κοινωνιών από την πίεση της μετανάστευσης, κάτω από τα απατηλά ιδεολογήματα της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής» είπε και σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, υπογράμμισε:

«Η ασφάλεια του λαού εξασφαλίζεται πρώτα απ' όλα με την απεμπλοκή της χώρας από το ιμπεριαλιστικό μακελειό που γίνεται στην περιοχή, εξασφαλίζεται με τη χρηματοδότηση που θα καλύπτει εργατικές λαϊκές ανάγκες και όχι τις πολεμικές μηχανές του ΝΑΤΟ. Κι εσείς ανήκετε ξεκάθαρα στους θύτες, που δεν θα προστατεύσουν τα θύματά τους».

«Τόσα χρόνια, στηρίξατε τις πολεμικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και τώρα συμμετέχετε στο κυνικό πλιάτσικο, σαν τα κοράκια πάνω από τα πτώματα και την αιματοβαμμένη γη της Ουκρανίας, επιδιώκοντας να εξασφαλίσετε μερίδιο από τη λεία για ελληνικούς ομίλους, που σκοπός τους είναι να κερδοσκοπήσουν πάνω στο αίμα των ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, σε όλη την ΕΕ, έχει ανοίξει εδώ και καιρό η συζήτηση για το σταδιακό τερματισμό της προστασίας των Ουκρανών προσφύγων, που πρέπει να γυρίσουν πίσω για χάρη της ανοικοδόμησης, όπως λένε» είπε ενώ κατύγγειλε την κυβέρνηση για την «υποδοχή ως νέων συμμάχων, των τζιχαντιστών της Συρίας» για τα «παζάρια με τη Λιβύη, όταν όλοι μαζί - ΕΕ και ελληνικές κυβερνήσεις- στηρίξατε την ιμπεριαλιστική νατοϊκή επέμβαση στη Λιβύη και έχετε τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή διαλυτική κατάσταση στην γειτονική χώρα, με τους διάφορους φύλαρχους και τα δουλεμπορικά κυκλώματα διακινητών να αλωνίζουν».

«Διαφυλάσσετε σαν κόρη οφθαλμού την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, που διαπράττει το μεγαλύτερο έγκλημα του 21ου αιώνα, μια άγρια, αδιανόητη, φρικιαστική γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού. Και το οποίο εξαγγέλλει μάλιστα τον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού στο μακρινό εμπόλεμο Σουδάν των 14,3 εκατομμυρίων προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων.

Αλήθεια, αυτή η εθελοντική μετανάστευση, όπως λέει ο φίλος σας Νετανιάχου, ανήκει σε κάποιο μοντέλο νόμιμης και εύτακτης μετανάστευσης;» πρόσθεσε.

«Η πολιτική σας εκφράζει ανάγλυφα τις ενδοαστικές αντιθέσεις στο μείγμα διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου, ανάμεσα στην περισσότερη καταστολή ή την περισσότερη προσέλκυση φθηνού εργατικού δυναμικού» είπε.

«Οι μεγάλοι επενδυτές και οι οικογένειες τους, επίσης ισλαμιστές και αντίστοιχοι κλπ κλπ, με τις αγορές ακινήτων των 250.000 και 500.000 ευρώ - που πολλοί μπορεί να μην έχουν καν έρθει στην Ελλάδα - αποκτούν golden visa και απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση. Μέχρι και ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης φτιάξατε γι' αυτούς στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης.

Αλλά οι χιλιάδες μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για χρόνια, στις πιο σκληρές δουλειές, θεωρούνται παράνομοι και τώρα απειλούνται με ποινές φυλάκισης» σημείωσε.

«Το παρόν νομοσχέδιο είναι επαίσχυντο, ρατσιστικό, απάνθρωπο, είναι βαθιά ταξικό. Υπηρετείτε εσωτερικές πολιτικές σας ανάγκες, εργαλειοποιείτε κι εσείς το μεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτημα, κύριοι της ΝΔ, για να χαϊδέψετε προφανώς το ακροδεξιό σας ακροατήριο, να διαμορφώσετε μια βολική - όπως εκτιμάτε - για εσάς, ατζέντα περί ασφάλειας κλπ.» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι «το ρατσιστικό και ξενοφοβικό μίσος ανάμεσα στους λαούς, είναι στοιχείο και έκφραση της συνολικής καταστολής στις συνθήκες της πολεμικής προπαρασκευής. Λίπασμα τρομοκράτησης και φόβου των λαών για να υποταχθούν σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς».

«Λέτε ότι αντιμετωπίζετε τους παράνομους, τους τυχοδιώκτες που εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας και καταστρατηγούν το δικαίωμα στο άσυλο, για να παραμένουν παράνομα στην χώρα. Κουνάτε το δάχτυλο ότι 'η Ελλάδα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι', ούτε θα κάνουν κουμάντο οι λαθροδιακινητές. Μια παραποιημένη, αναποδογυρισμένη πραγματικότητα.

Γιατί, όχι τυχαία φυσικά, από την εξίσωση και την όλη συζήτηση, λείπουν όλοι αυτοί με τους οποίους διασυνδέονται τα κυκλώματα των διακινητών, αυτοί που παραγγέλνουν και αξιοποιούν τις καραβιές των σύγχρονων σκλάβων, πάμφθηνων εργατικών χεριών, χωρίς δικαιώματα, αυτοί που απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στο απαράδεκτο καθεστώς της μετάκλησης και των διακρατικών συμφωνιών εισαγωγής εργατικού δυναμικού» είπε.

«Με την προωθούμενη ρύθμιση για τη δυνατότητα επιστροφής σε κάθε ασφαλή, δήθεν, τρίτη χώρα, στρώνετε το έδαφος για τις απελάσεις στους λεγόμενους κόμβους επιστροφής. Δηλαδή, τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης που θα πληρώνονται για να τα φτιάχνουν τα εκτός ΕΕ κράτη» ανέφερε ακόμα ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι «αυτό το ρατσιστικό και απάνθρωπο νομοσχέδιό σας, ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους σε βάρος όλων των εργαζομένων και του λαού συνολικά».

«Η μετανάστευση και η προσφυγιά δεν είναι ελεύθερη επιλογή στις συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Δεν έρχονται για τουρισμό οι άνθρωποι. Η φυλάκιση ανθρώπων που δεν έχουν κάνει κανένα κακό, είναι βαρβαρότητα» υπογράμμισε.

«Το ΚΚΕ στέκεται από θέσεις αρχών στο ζήτημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, που βρίσκεται στο dna αυτού του σάπιου διεφθαρμένου συστήματος της εκμετάλλευσης. Γιατί η μετανάστευση και η προσφυγιά προκαλείται από τους πολέμους, την καταστροφή και καταλήστευση του πλούτου των χωρών από τους ιμπεριαλιστές, την εξαθλίωση και τη φτώχεια. Εκφράζει τις αγιάτρευτες αντιθέσεις και τους αδυσώπητους ανταγωνισμούς στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας για το κυνήγι της τιμής του εμπορεύματος που ονομάζεται 'εργατική δύναμη'» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στην ομιλία του:

«Διεκδικούμε την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, κόντρα στο ευρωενωσιακό πλαίσιο και το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο που μετατρέπει τη χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών.

- Να υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες απόδοσης ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων, ώστε οι άνθρωποι να ταξιδεύουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

- Να δοθούν άδειες διαμονής σε όλους του πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην χώρα μας.

- Να διαμορφωθούν ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής ένταξης, για την αξιοπρεπή διαβίωση, την πρόσβαση στην εργασία, την υγεία και την παιδεία, την εκμάθηση της γλώσσας, με ευθύνη του κράτους και χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και διαφόρων ιδιωτών.

- Να προστατευθούν όλα τα παιδιά.

- Να καλυφθούν όλα τα κενά και να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό οι υπηρεσίες ασύλου και μετανάστευσης.

Στηρίζουμε τους κοινούς αγώνες Ελλήνων και μεταναστών εργατών για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, με μέτωπο στον ρατσισμό και το φασιστικό δηλητήριο.

Καλούμε το λαό να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και το μακελειό, να διατρανώσει την αλληλεγγύη του σε όλους τους λαούς που υποφέρουν απ' το ιμπεριαλιστικό σύστημα, όπως ο πολύπαθος, ηρωικός Παλαιστινιακός λαός. Συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις του για να δώσει την τελική μάχη και να πάρει ο ίδιος τα κλειδιά της διακυβέρνησης, της εξουσίας και της οικονομίας στα χέρια του, να διαφεντεύει ο ίδιος τον πλούτο που παράγει, να χτίσει το δικό του εργατικό λαϊκό κράτος, με αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες με άλλα κράτη, με όλες τις χώρες του κόσμου, στον δρόμο της σοσιαλιστικής προοπτικής, σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, πολέμους και ξεριζωμό».